Bellingcat: Ресурсы РФ в Украине близки к истощению, агрессора ждет логистический кошмар

"Журналист Bellingcat Христо Грозев написал, что у России есть ресурсы для войны до воскресенья, потом они рухнут. На следующей неделе России также грозят санкции, "масштаба которых мы еще не видели" и которые коснутся Путина", - поделилось белорусское СМИ Nexta .

"Просто хотел уточнить, чтобы твит не посчитали предсказанием окончания войны (к сожалению, это не так.) Мой комментарий был о существующих запасах/поставках. Может и будет доставлено еще больше, но это логистический кошмар. Что касается санкций, то они действительно хороши", - написал Грозев.