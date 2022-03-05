Сб, 5.03.2022
Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек в живых осталось четверо. Людмила Нарусова, российский сенатор
Людмила Нарусова, российский сенатор

Bellingcat: Ресурсы РФ в Украине близки к истощению, агрессора ждет логистический кошмар

ФОТО: X04130/SCANPIX

Россия почти исчерпала свои военные ресурсы при нападении на Украину, ее ждет логистический кошмар, пишет в своем Twitter Христо Грозев, исполнительный директор группы журналистов-расследователей Bellingcat.

"Журналист Bellingcat Христо Грозев написал, что у России есть ресурсы для войны до воскресенья, потом они рухнут. На следующей неделе России также грозят санкции, "масштаба которых мы еще не видели" и которые коснутся Путина", - поделилось белорусское СМИ Nexta.

Грозев позднее отреагировал на твит, подчеркнув, что эта информация, к сожалению, не означает окончания войны.

"Просто хотел уточнить, чтобы твит не посчитали предсказанием окончания войны (к сожалению, это не так.) Мой комментарий был о существующих запасах/поставках. Может и будет доставлено еще больше, но это логистический кошмар. Что касается санкций, то они действительно хороши", - написал Грозев.

Министры иностранных дел G7 пообещали продолжить санкционную политику в отношении России.

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