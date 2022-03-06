В Украине заочно арестовали Олега Газманова

Украина инициировала процедуру объявления музыканта в международный розыск - его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность их страны.

Российский певец Олег Газманов на своей Instagram-странице ранее объяснил, что же сейчас происходит. По его словам, вокруг России расположены базы с оружием массового поражения, направленные на его страну.

"Они построены и множатся для уничтожения нашего государства и наших народов, наших семей! Время подлета ракет из Польши, Венгрии и других стран НАТО - минуты! Украину и хотят принять в НАТО! Накачали оружием и 30 лет воспитывают в ненависти к нам. Появилась опасность появления там ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас.

Наш президент обещал, что не даст повторить ситуацию как перед Великой Отечественной войной, когда фашисты напали внезапно, вопреки соглашениям и сразу получили стратегическое преимущество", - заметил он.

Газманов полагает, что "добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге, врага не остановить".

"Если драка неизбежна - бей первым. В любом случае надо быть со своей страной и народом! Конечно, спецоперация - это крайний случай, но другого выхода нет! Надо понимать, что сегодня именно Россия взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире. Войну последнюю для всех", - подчеркнул он.

Он указал, что сегодня России "влепили самые убийственные санкции", но следует "быть сильными и сплоченными".

"Уничтожить или свести к минимуму коррупцию. Сделать рывок в науке, экономике. Стать независимыми и сильными. Тогда выживем. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление - тем крепче бетон!" - подытожил Олег Газманов.

Напомним, в июле 2014 года Олегу Газманову был запрещен въезд в Латвию.

МИД Латвии также был возмущен песней Олега Газманова "Сделан в СССР", где, по их мнению, он прославляет советскую империю. В песне звучат слова "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна! Сахалин и Камчатка, Уральские горы - это моя страна! Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже… Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР!".