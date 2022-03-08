Ср, 9.03.2022
Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины

Янукович впервые высказался о войне России в Украине

Виктор Янукович ФОТО: AFP / Scanpix

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сказал, что тот "обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения". 

Обращение Януковича опубликовало агентство РИА "Новости".

Бывший президент Украины отметил, что постоянно думал о том, правильно ли он поступил, покинув страну в 2014 году. По словам Януковича, он сделал это, чтобы избежать кровопролития, но его "жертва не остановила майданную власть". Сейчас его интересует, может ли он чем-то помочь украинскому народу.

"Я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но ведь героизм не показателен, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца.

Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей. (…) Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков",

но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.

Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", - сказал Янукович в обращении к Зеленскому.

Виктор Янукович уехал из Украины в 2014 году, когда начались волнения в стране. С тех пор он жил в России. В Киеве Януковича обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска в Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России, пишет "Медуза". В 2019 году суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве ведению войны. Генпрокуратура РФ отказывалась выдавать Януковича Украине, называя это политическим преследованием.

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