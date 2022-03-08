Янукович впервые высказался о войне России в Украине

Обращение Януковича опубликовало агентство РИА "Новости".

Бывший президент Украины отметил, что постоянно думал о том, правильно ли он поступил, покинув страну в 2014 году. По словам Януковича, он сделал это, чтобы избежать кровопролития, но его "жертва не остановила майданную власть". Сейчас его интересует, может ли он чем-то помочь украинскому народу.

"Я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но ведь героизм не показателен, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца.

Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей. (…) Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков",

но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.

Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", - сказал Янукович в обращении к Зеленскому.