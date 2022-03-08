Янукович впервые высказался о войне России в Украине
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сказал, что тот "обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сказал, что тот "обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".
Обращение Януковича опубликовало агентство РИА "Новости".
Бывший президент Украины отметил, что постоянно думал о том, правильно ли он поступил, покинув страну в 2014 году. По словам Януковича, он сделал это, чтобы избежать кровопролития, но его "жертва не остановила майданную власть". Сейчас его интересует, может ли он чем-то помочь украинскому народу.
"Я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но ведь героизм не показателен, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца.
Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей. (…) Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков",
Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", - сказал Янукович в обращении к Зеленскому.
Виктор Янукович уехал из Украины в 2014 году, когда начались волнения в стране. С тех пор он жил в России. В Киеве Януковича обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска в Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России, пишет "Медуза". В 2019 году суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве ведению войны. Генпрокуратура РФ отказывалась выдавать Януковича Украине, называя это политическим преследованием.