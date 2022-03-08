У Пабрикса, как и у Левитса, одно гражданство - латвийское

Мамыкин в видео говорит:

"У нас патриотизм такой в Латвии очень странный вырисовывается. Премьер - гражданин США, глава Минобороны - гражданин Германии, президент - вероятно, гражданин Германии".

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш имеет двойное гражданство, так как родился в США. Ранее он публично заявлял, что не будет отказываться от гражданства США. Оба его родителя покинули Латвию в 1944 году как военные беженцы. Они выросли и поженились в Швеции, а в 1950-е годы переехали в США.

Представитель Министерства обороны Анете Гнезе письменно подтвердила Re:Check, что у Пабрикса всегда было и есть только одно гражданство - латвийское. Его гражданство также указано на официальной странице Минобороны.

Что касается президента Латвии Эгила Левитса, то в интернете время от времени распространяются слухи о том, что у него двойное гражданство, поэтому быть президентом он якобы не может. Однако это неправда, об этом ранее уже писал Re:Check. В тот раз утверждалось, что у президента и латвийское, и израильское гражданство. Тогда руководитель медиа-центра Офиса президента Юстине Дейчмане подтвердила, что это не так.