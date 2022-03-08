Ср, 9.03.2022
Мы готовы защищать каждый сантиметр НАТО, и мы пойдем на войну, если это будет необходимо. Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Депутат Сейма Юрашс добровольцем отправился защищать Украину

ФОТО: Ukraine 4 Freedom @uawarinfo/Twitter

Председатель юридической комиссии Сейма, представитель Новой консервативной партии (НКП) Юрис Юрашс добровольцем отправился защищать Украину, сообщил лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс.

"Я могу подтвердить, что он вызвался защищать Украину и бороться против оккупантов всего свободного мира, в том числе защищать демократию в Латвии", - сказал министр.

Борданс утверждает, что Юрашс сделал это не для славы или на фоне приближающихся выборов в 14-й Сейм.

"Решение было принято исключительно на основании его личных и моральных качеств", - добавил Борданс.

По соображениям безопасности Борданс не стал комментировать конкретные функции, возложенные на Юрашса в Украине, и не ответил на вопрос, присоединился ли он к недавно созданному международному батальону территориальной обороны ВСУ. Также неизвестно, как долго депутат собирается находиться в Украине.

На вопрос о его навыках обращения с оружием министр ответил, что у Юрашса большой опыт оперативной работы.

Как свидетельствует архив агентства LETA, Юрашс в свое время окончил Латвийскую полицейскую академию и несколько лет возглавлял отдел оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

На данный момент неизвестно, сложит ли Юрашс депутатский мандат, но он дистанционно председательствовал на заседании юридической комиссии во вторник утром. По словам Борданса, возможное сложение мандата будет решением самого депутата.

Украинский портал portal.lviv.ua сообщает, что политик прибыл в Украину в качестве консультанта по безопасности.

Последние новости

НАВЕРХ
Back