Депутат Сейма Юрашс добровольцем отправился защищать Украину

"Я могу подтвердить, что он вызвался защищать Украину и бороться против оккупантов всего свободного мира, в том числе защищать демократию в Латвии", - сказал министр.
Борданс утверждает, что Юрашс сделал это не для славы или на фоне приближающихся выборов в 14-й Сейм.
"Решение было принято исключительно на основании его личных и моральных качеств", - добавил Борданс.
По соображениям безопасности Борданс не стал комментировать конкретные функции, возложенные на Юрашса в Украине, и не ответил на вопрос, присоединился ли он к недавно созданному международному батальону территориальной обороны ВСУ. Также неизвестно, как долго депутат собирается находиться в Украине.
На вопрос о его навыках обращения с оружием министр ответил, что у Юрашса большой опыт оперативной работы.
Как свидетельствует архив агентства LETA, Юрашс в свое время окончил Латвийскую полицейскую академию и несколько лет возглавлял отдел оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
На данный момент неизвестно, сложит ли Юрашс депутатский мандат, но он дистанционно председательствовал на заседании юридической комиссии во вторник утром. По словам Борданса, возможное сложение мандата будет решением самого депутата.
Украинский портал portal.lviv.ua сообщает, что политик прибыл в Украину в качестве консультанта по безопасности.