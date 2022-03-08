Депутат Сейма Юрашс добровольцем отправился защищать Украину

"Я могу подтвердить, что он вызвался защищать Украину и бороться против оккупантов всего свободного мира, в том числе защищать демократию в Латвии", - сказал министр.

Борданс утверждает, что Юрашс сделал это не для славы или на фоне приближающихся выборов в 14-й Сейм.

"Решение было принято исключительно на основании его личных и моральных качеств", - добавил Борданс.

По соображениям безопасности Борданс не стал комментировать конкретные функции, возложенные на Юрашса в Украине, и не ответил на вопрос, присоединился ли он к недавно созданному международному батальону территориальной обороны ВСУ. Также неизвестно, как долго депутат собирается находиться в Украине.

На вопрос о его навыках обращения с оружием министр ответил, что у Юрашса большой опыт оперативной работы.

Juris Jurašs, the current Chairman of the Legal Committee of the Seimas and the leader of the ruling faction of the Conservative Party of Latvia, came to Ukraine to join the Foreign Legion and defend Ukraine from the occupier. pic.twitter.com/uVhRVXcsFG — Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) March 8, 2022

Как свидетельствует архив агентства LETA, Юрашс в свое время окончил Латвийскую полицейскую академию и несколько лет возглавлял отдел оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

На данный момент неизвестно, сложит ли Юрашс депутатский мандат, но он дистанционно председательствовал на заседании юридической комиссии во вторник утром. По словам Борданса, возможное сложение мандата будет решением самого депутата.