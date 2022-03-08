Сообщается, что эвакуационный коридор Мариуполя под обстрелом

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российские войска начали обстрел гуманитарного коридора между Мариуполем и Запорожьем. По его словам, восемь грузовиков и 30 автобусов находятся в пути для доставки гуманитарной помощи в город и эвакуации мирных жителей в Запорожье.