Сообщается, что эвакуационный коридор Мариуполя под обстрелом
Путь эвакуации из осажденного российскими войсками Мариуполя начал обстреливаться, пишет Русская служба BBC.
Путь эвакуации из осажденного российскими войсками Мариуполя начал обстреливаться, пишет Русская служба BBC.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российские войска начали обстрел гуманитарного коридора между Мариуполем и Запорожьем. По его словам, восемь грузовиков и 30 автобусов находятся в пути для доставки гуманитарной помощи в город и эвакуации мирных жителей в Запорожье.
Минобороны России ранее заявляло, что выходу мирных жителей из города препятствуют украинские военные.
Сегодня утром вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что открылся гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье.
В Мариуполь была отправлена гуманитарная колонна, подтвердила Верещук.
8 марта продолжается эвакуация жителей Ирпеня. По словам главы киевской областной госадминистрации Алексея Кулебы, на данный момент эвакуировано более 150 человек. Люди эвакуируются через Романовку в Киев. Киев и Ирпень разделяют 27 километров. Некоторые люди преодолевают это расстояние пешком.
Также 8 марта замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что началась эвакуация из города Сумы.