Ср, 9.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Рейсами Novaturas в страны Балтии могут прибыть до 700 украинцев из Египта

Чемоданы. Иллюстративное фото. ФОТО: Toomas Huik

В сотрудничестве с Министерством туризма Египта и посольствами достигнута договоренность о том, что до 700 украинцев, находящихся в Египте, смогут безопасно прибыть в страны Балтии рейсами литовского туроператора Novaturas и его партнеров.

По данным, собранным членами местной украинской общины, в начале войны в Египте находилось около 2000 украинских туристов. Этим людям в настоящее время помогает местная украинская община, а о возвращении в Европу заботятся посольства стран Балтии и Novaturas.

Первые самолеты с украинцами приземлились в Вильнюсе в четверг, 3 марта, на этой неделе ожидаются другие рейсы во все три страны Балтии.

Часть украинцев из Египта, в том числе матери с детьми и пенсионеры, собираются временно остаться в странах Балтии или уехать в Польшу.

"Мы продолжим контакты с посольствами за рубежом и по мере возможности будем способствовать тому, чтобы как можно больше украинцев за границей благополучно добрались до Европы", - заявил исполнительный директор Novaturas Виталий Раковский.

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