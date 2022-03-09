Рейсами Novaturas в страны Балтии могут прибыть до 700 украинцев из Египта

По данным, собранным членами местной украинской общины, в начале войны в Египте находилось около 2000 украинских туристов. Этим людям в настоящее время помогает местная украинская община, а о возвращении в Европу заботятся посольства стран Балтии и Novaturas.

Первые самолеты с украинцами приземлились в Вильнюсе в четверг, 3 марта, на этой неделе ожидаются другие рейсы во все три страны Балтии.

Часть украинцев из Египта, в том числе матери с детьми и пенсионеры, собираются временно остаться в странах Балтии или уехать в Польшу.