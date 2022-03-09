Маркировка Z и V: что она означает как на поле боя, так и в российской пропаганде?

За очень короткое время буква Z стала главным символом среди людей, которые поддерживают реализуемую Россией войну и преступления в Украине. В соцсетях большое внимание привлекла фотография, на которой в Казани около 60 детей из центра опеки, а также сотрудники этого центра сфотографировались, выстроившись зигзагом.

Что она означает?

Существует несколько теорий, что на самом деле означает "символ Z". Впервые эта символика привлекла внимание пользователей соцсетей незадолго до вторжения России в Украину, так как на российской военной технике массово была наклеена буква Z.

Изначально считалось, что Z на самом деле цифра 2, которая символизирует 22 февраля (22.02.2022). Это день, когда Россия ратифицировала договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, которые она признала независимыми государствами.

Однако сейчас самая распространенная версия, что Z - это символ, который позволяет российским силам самим идентифицировать свои силы.

На прошлой неделе один из российских государственных телеканалов сообщил, что Z - очень распространенная маркировка на российской военной экипировке. Поддерживающий Путина христианский портал "Царьград" сообщил читателям, что "эта простая маркировка позволяет избежать недоразумений и не перепутать никого с другими".

Ветеран российского спецназа Сергей Кувыкин изданию Life пояснил, что для отдельных подразделений обычно используются разные символы.

"Используются вариации нескольких символов - Z в квадрате, Z в круге, Z со звездочкой или просто буква Z. Эта маркировка позволяет военным силам ориентироваться, находятся ли они там, где должны быть, но не коммуницируя прямым образом между собой", - сказал Кувыкин.

В свою очередь подполковник ВВС США Тайсон Уэтзель сказал, что, глядя с воздуха, эта маркировка вряд ли позволит что-то идентифицировать. "Нужно отметить, что буква Z как символ - своеобразное средство, позволяющее избежать случайных обстрелов между подразделениями российских сил, особенно со стороны российских вертолетов или артиллерии".

Однако причина быстрого распространения символа в российском обществе - не только соцсети. Этот символ активно использует и существующий в России режим, поясняет Снеткова.

"Например, российский политик Мария Бутина поделилась видео, на котором она "маркирует" свою одежду, чтобы пойти на работу и выразить всем свою позицию, громко не заявляя об этом", - указала Снеткова.

Впрочем, она отметила, что символ Z не может быть приравнен к используемой нацистами в 30-40-х годах прошлого века свастике. "Есть несколько мемов, в которых буква Z трансформируется в свастику, однако это делают люди, которые очень активно выступают против существующего в России режима".

Кроме того, наблюдатели заметили, что оккупационная военная сила использует и другие буквы латинского алфавита. Например, есть и техника, маркированная буквой V. Этой буквы также нет в кириллическом алфавите, однако маркированная такой символикой техника видна на опубликованных властями России записях в соцсетях, как и техника с маркировкой Z.

Здесь уже упоминается значение обоих этих букв. Например, "За пацаноV", тогда как другое пояснение - "Сила V правде".