В Риге откроется второй центр для украинских беженцев

В настоящее время составляются планы и решаются вопросы по оснащению центра.

По словам Стакиса, этот центр для беженцев будет немного другим, чем центр в Доме конгрессов. О том, как будет организована работа, сообщат в ближайшие дни.

Он также указал, что с сегодняшнего дня жители Украины имеют возможность брать номерок в центре помощи беженцам и не находиться там весь день, а прибыть в определенное время.

Руководитель единого центра поддержки жителей Украины Райвис Кнокс сообщил, что работа над электронной системой подачи заявок будет продолжена, и она позволит обращаться за услугами без прихода в центр для беженцев.

Ранее сообщалось, что Рижское самоуправление впредь будет ежедневно предоставлять информацию о работе центра поддержки для населения Украины, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

Отныне каждый рабочий день в 14:00 на дистанционном брифинге для прессы Рижское самоуправление будет предоставлять актуальную информацию по вопросам приема и интеграции жителей Украины.

Сегодня в пресс-брифинге примут участие председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и другие ответственные лица.