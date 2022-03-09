Чт, 10.03.2022
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В Риге откроется второй центр для украинских беженцев

Мероприятие в поддержку Украины у посольства России в Риге ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В следующий понедельник, 14 марта, планируется открытие второго центра поддержки жителей Украины, который разместится в бывшем здании Рижского технического университета возле Ратуши, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

В настоящее время составляются планы и решаются вопросы по оснащению центра.

По словам Стакиса, этот центр для беженцев будет немного другим, чем центр в Доме конгрессов. О том, как будет организована работа, сообщат в ближайшие дни.

Он также указал, что с сегодняшнего дня жители Украины имеют возможность брать номерок в центре помощи беженцам и не находиться там весь день, а прибыть в определенное время.

Руководитель единого центра поддержки жителей Украины Райвис Кнокс сообщил, что работа над электронной системой подачи заявок будет продолжена, и она позволит обращаться за услугами без прихода в центр для беженцев.

Ранее сообщалось, что Рижское самоуправление впредь будет ежедневно предоставлять информацию о работе центра поддержки для населения Украины, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

Отныне каждый рабочий день в 14:00 на дистанционном брифинге для прессы Рижское самоуправление будет предоставлять актуальную информацию по вопросам приема и интеграции жителей Украины.

Сегодня в пресс-брифинге примут участие председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и другие ответственные лица.

Как сообщалось, на этой неделе в рижском Доме конгрессов начал работу единый центр поддержки для жителей Украины. Наплыв беженцев в первые дни был очень большим, поэтому было принято решение увеличить пропускную способность центра.

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