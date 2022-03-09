"Мы никоим образом не сотрудничаем с русскими": как живут оккупированные украинские города

"Назначена новая "администрация". Мы знаем только то, что она ходит по правительственным зданиям и просит людей сотрудничать, а они отказываются", - рассказывает она.

После захвата Новопскова Гаев и его команда уехали из города, чтобы сохранить свою администрацию.

По его словам, этот шаг разделил жителей, некоторые из которых обвинили его в предательстве, а другие сказали, что благодарны ему за то, что он все еще работает.

Двое жителей Херсона рассказали Би-би-си, что, по их мнению, здешний мэр предал город, сотрудничая с российскими войсками, - это обвинение распространилось в чатах в "Телеграме". Двое других сказали, что он просто делает все возможное, чтобы город продолжал функционировать.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сказал Би-би-си: "Если бы я предал город, остался бы я здесь? Я каждый день нахожусь в офисе, работаю со своей командой, чтобы город функционировал".

По словам Колыхаева, главная задача сейчас - возобновление производства продуктов питания и возвращение людей к работе.

"У нас заканчивается еда, и помощь не поступает, этого просто не происходит, - сказал он. - Поэтому мы говорим всем в городе: готовьте любую еду, которую можете приготовить, производите все, что можете произвести".

Что сейчас происходит в Херсоне?

Российские военные уже неделю контролируют город. Генштаб вооруженных сил Украины утверждает, что в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые якобы задержали более 400 граждан Украины.

"В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим", - утверждают в генштабе.

Местный житель Юрий, находящийся в Херсоне, рассказал Украинской службе Би-би-си о ситуации в городе: "В Херсоне сейчас ходят группы российских военных. Ездят и патрули на машинах. Я лично не видел жестких задержаний. Хотя есть строгий контроль на блокпостах - проверяют телефоны, контакты, останавливают. Но да, начинают говорить о том, что люди исчезают. Постфактум узнают - человек вышел и не вернулся. Все напуганы, нет уверенности, что ты с улицы вернешься домой. У меня есть друг, пять дней назад пропавший в районе Чернобаевки, гражданский, ищут".

Юрий говорит, что существует большая проблема с продуктами: поставки в город невозможны, очереди за едой большие. Несмотря на ситуацию, жители каждый день выходят на акции протеста: "Когда большое количество людей на митинге, страх как-то исчезает, появляется надежда".

Большинство жителей оккупированных городов, которые говорили с Би-би-си, рассказывают, что продукты быстро исчезают.

"Магазины почти пустые. То, что осталось, можно купить, но вещей осталось очень мало, - говорит Юлия Ковалева из Мелитополя. - Аптеки пусты, и моя мать не может купить сердечные лекарства".