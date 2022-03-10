Павлютс: большой вопрос, вернется ли Covid-19 осенью

По словам министра, прогнозировать, как Covid-19 будет распространяться в будущем, сложно, потому что вирус удивлял уже не раз. У специалистов есть опасения в том, что переболевшие омикрон-штаммом будут защищены только от него, но не от других разновидностей коронавируса.