Масло вечерней примулы - в чем польза?

С другой стороны, стеариновая кислота повышает упругость кожи, стимулирует увлажнение кожи и способствует регенерации клеток".

У женщин

Регулирует цикл и гормоны

Недаром масло вечерней примулы еще называют "женским маслом", поскольку входящая в его состав незаменимая жирная гамма-линоленовая кислота (называемая в народе омега-6) в организме участвует в синтезе гормонов, уменьшая неприятные ощущения, вызванные в результате изменений гормонального баланса.

"Поэтому масло вечерней примулы рекомендуется употреблять женщинам, страдающим тяжелым предменструальным синдромом или так называемым ПМС, который проявляется в виде болей, легкой раздражительности, плохого настроения, утомляемости, слабости, набухания молочных желез. Употребление масла оказывает успокаивающее, гармонизирующее, уравновешивающее действие. Использование масла вечерней примулы как БАД во время менструации также помогает не только улучшить самочувствие, но и отрегулировать менструальный цикл", - говорит фармацевт "Apotheka" Алина Флейшмане, подчеркивая, что в комбинации с витаминами В6 и Е, масло вечерней примулы может улучшить самочувствие женщин в пременопаузе, уменьшая приливы, повышенное потоотделение, нервозность и резкие перепады настроения.

В свою очередь в гинекологии масло вечерней примулы иногда рекомендуют в качестве вспомогательного средства у пациенток, которым необходимо лечение эндометриоза, полипов или кист.

Увлажняет и повышает тонус кожи

С годами синтез ненасыщенных и ценных жирных кислот в организме неизбежно снижается, поэтому наступает время подумать о том, как их принимать дополнительно. Как только в организме возникает дефицит ценной жирной гамма-линоленовой кислоты, начинаются

различные проблемы, связанные с состоянием кожи и волос. "В свою очередь, при употреблении масла вечерней примулы может усваиваться гамма-линоленовая кислота, которая обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, а также лучшую защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды", - подчеркивает фармацевт. Иногда масло вечерней примулы в дерматологии также рекомендуют больным атопическим дерматитом, когда кожа очень сухая, шелушится, трескается, а также полезно для лечения вызванных акне повреждений, для уменьшения шероховатости кожи. Конечно, масло вечерней примулы можно использовать и в отсутствие жалоб – в целях профилактики. Поскольку в состав масла также входят линоленовая, пальмитиновая и стеариновая кислоты, его регулярное использование может восстановить баланс жирных кислот в организме и быстро улучшить общее состояние кожи, она становится более эластичной, упругой и естественно увлажненной. "Как принято говорить - масло вечерней примулы придает коже сияние", - добавляет Алина Флейшмане.

Что еще нужно знать об использовании масла вечерней примулы: