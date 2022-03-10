Чт, 10.03.2022
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Масло вечерней примулы - в чем польза?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Botamochy

Используемым в народной медицине средствам, иногда приписывают эффект плацебо, но это определенно нельзя сказать об использовании масла вечерней примулы. Благодаря своему богатому и ценному составу это масло рекомендуется в виде пищевой добавки при гинекологических и эндокринологических проблемах, а также для улучшения состояния кожи, уменьшения болей в суставах и регулирования уровня холестерина в крови. 

О том, чем так ценно масло вечерней примулы, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.

Богатый букет ненасыщенных жирных кислот

Двухлетнее растение семейства Кипрейные (Onagraceae) родом из Северной Америки, но полезные свойства масла вечерней примулы издавна известны и у нас. В природе это растение цветет красивыми желтыми цветами, но настоящее "золото" вечерней примулы кроется в ее семенах, из которых получают масло. Семена содержат 70 % линолевой кислоты, 9 % линоленовой кислоты, до 10% олеиновой кислоты, около 7 % пальмитиновой кислоты и до 3 % стеариновой кислоты - каждое из этих веществ вносит свою лепту в здоровье, говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане:

"Линолевая кислота способствует обновлению клеток, уменьшает воспалительные процессы, стабилизирует нервную систему и стимулирует выработку гормона счастья серотонина. Линоленовая кислота участвует в регенерации клеток головного мозга, поддержании репродуктивных функций, а олеиновая кислота снижает артериальное давление, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, стимулирует развитие нервных клеток, а также выполняет антиокислительные функции.

В свою очередь, пальмитиновая кислота, содержащаяся в масле вечерней примулы, способствует выработке коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты и затормаживает процессы старения клеток.

С другой стороны, стеариновая кислота повышает упругость кожи, стимулирует увлажнение кожи и способствует регенерации клеток".

У женщин

  • Регулирует цикл и гормоны

Недаром масло вечерней примулы еще называют "женским маслом", поскольку входящая в его состав незаменимая жирная гамма-линоленовая кислота (называемая в народе омега-6) в организме участвует в синтезе гормонов, уменьшая неприятные ощущения, вызванные в результате изменений гормонального баланса.

"Поэтому масло вечерней примулы рекомендуется употреблять женщинам, страдающим тяжелым предменструальным синдромом или так называемым ПМС, который проявляется в виде болей, легкой раздражительности, плохого настроения, утомляемости, слабости, набухания молочных желез. Употребление масла оказывает успокаивающее, гармонизирующее, уравновешивающее действие. Использование масла вечерней примулы как БАД во время менструации также помогает не только улучшить самочувствие, но и отрегулировать менструальный цикл", - говорит фармацевт "Apotheka" Алина Флейшмане, подчеркивая, что в комбинации с витаминами В6 и Е, масло вечерней примулы может улучшить самочувствие женщин в пременопаузе, уменьшая приливы, повышенное потоотделение, нервозность и резкие перепады настроения.

В свою очередь в гинекологии масло вечерней примулы иногда рекомендуют в качестве вспомогательного средства у пациенток, которым необходимо лечение эндометриоза, полипов или кист.

  • Увлажняет и повышает тонус кожи

С годами синтез ненасыщенных и ценных жирных кислот в организме неизбежно снижается, поэтому наступает время подумать о том, как их принимать дополнительно. Как только в организме возникает дефицит ценной жирной гамма-линоленовой кислоты, начинаются

различные проблемы, связанные с состоянием кожи и волос. "В свою очередь, при употреблении масла вечерней примулы может усваиваться гамма-линоленовая кислота, которая обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, а также лучшую защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды", - подчеркивает фармацевт. Иногда масло вечерней примулы в дерматологии также рекомендуют больным атопическим дерматитом, когда кожа очень сухая, шелушится, трескается, а также полезно для лечения вызванных акне повреждений, для уменьшения шероховатости кожи. Конечно, масло вечерней примулы можно использовать и в отсутствие жалоб – в целях профилактики. Поскольку в состав масла также входят линоленовая, пальмитиновая и стеариновая кислоты, его регулярное использование может восстановить баланс жирных кислот в организме и быстро улучшить общее состояние кожи, она становится более эластичной, упругой и естественно увлажненной. "Как принято говорить - масло вечерней примулы придает коже сияние", - добавляет Алина Флейшмане.

Что еще нужно знать об использовании масла вечерней примулы:

  • Если вы хотите использовать масло вечерней примулы для профилактики, рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 1000 мг-2000 мг.
  • В случае болезни можно принимать более высокие дозы от 2000 мг до 6000 мг, предварительно проконсультировавшись с врачом.
  • Чтобы усилить положительное воздействие масла вечерней примулы на улучшение состояния кожи и волос, рекомендуется принимать его в комбинации с витамином А, витамином Е и биотином.
  • Масло примулы вечерней могут принимать и дети возрастом с 12 лет.
  • При наличии эпилепсии нельзя принимать масло вечерней примулы!
  • Использование масла вечерней примулы во время беременности и в период кормления грудью следует согласовать с врачом, оценив его необходимость в этот период.
  • Масло вечерней примулы следует использовать с осторожностью также и тем, кто склонен к кровотечениям или принимает разжижающие кровь препараты. Жирные кислоты омега-6, содержащиеся в масле вечерней примулы, также обладают разжижающим кровь действием.
  • Следует учитывать, что всегда существует индивидуальная непереносимость, которая может выражаться в виде аллергической реакции. В таком случае немедленно прекратить прием пищевой добавки.

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