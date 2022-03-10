Пт, 11.03.2022
Для сегодняшней критической ситуации, когда идет война, Латвия выглядит практически идеальным местом, где можно переждать этот шторм. Антон Долин, кинокритик
Антон Долин, кинокритик

Германия и Франция потребовали от России прекратить огонь

ФОТО: Reuters/ScanPix

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эмануэль Макрон в четверг, 10 марта, призвали Владимира Путина продолжать переговоры о войне в Украине и прекращении огня, сообщили немецкие и французские источники.

"Германия и Франция потребовали от России немедленного прекращения огня" и "настаивали, что единственное решение этого кризиса можно найти только путем переговоров между Украиной и Россией", - сообщили источники в правительстве Германии.

В сообщении Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор состоялся, добавив, что лидеры Евросоюза будут говорить о войне в Украине в четверг вечером на саммите в Версале.

"Три лидера договорились поддерживать тесные контакты в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

В четверг в Турции состоялась первая с начала войны встреча министров иностранных дел Украины и России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в переговорах не достигнут никакой прогресс.

Его коллега из России Сергей Лавров, в свою очередь, утверждает, что Москва хочет продолжать переговоры с Украиной.

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