Германия и Франция потребовали от России прекратить огонь

"Германия и Франция потребовали от России немедленного прекращения огня" и "настаивали, что единственное решение этого кризиса можно найти только путем переговоров между Украиной и Россией", - сообщили источники в правительстве Германии.

В сообщении Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор состоялся, добавив, что лидеры Евросоюза будут говорить о войне в Украине в четверг вечером на саммите в Версале.

"Три лидера договорились поддерживать тесные контакты в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

В четверг в Турции состоялась первая с начала войны встреча министров иностранных дел Украины и России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в переговорах не достигнут никакой прогресс.