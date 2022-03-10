Пт, 11.03.2022
Для сегодняшней критической ситуации, когда идет война, Латвия выглядит практически идеальным местом, где можно переждать этот шторм. Антон Долин, кинокритик
Антон Долин, кинокритик

Советник президента: Россия под Киевом получила бой как под Сталинградом

Армия России ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT

Если Россия попытается занять столицу Украины Киев, то масштаб боевых действий будет как в Сталинграде во время Второй мировой войны и ситуация будет кровавой для обеих воюющих сторон, в передаче LTV Šodienas jautājums в четверг признал советник президента страны по вопросам национальной безопасности, бывший директор Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш.

Он объяснил, что Россия потеряла значительные военные ресурсы, в частности, высокоточное оружие, а для его создания необходимы микрочипы, производству которых угрожают санкции. Теперь русские вынуждены перейти на артиллерию или так называемые "тупые бомбы".

"Если они попытаются пойти на Киев с пехотой, это займет несколько недель и будет кровавым для обеих сторон. Это как Сталинград", - сказал Кажоциньш.

Столицу Украины можно было бы попытаться взять в осаду, но тогда может сложиться средневековая ситуация, когда завоеванное общество принуждали сдаться "силой".

"Если это произойдет, то Западу будет трудно решить, стоит ли ввязываться, и тогда это будет более широкая война", - добавил Кажоциньш, который в своей карьеры был также бригадным генералом Вооруженных сил Великобритании.

Кажоциньш отметил, что президенту России Владимиру Путину нужно найти способ, чтобы сообщить обществу, что он что-то выиграл, и оправдать это кровопролитие.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Гайдис Андрейс Зейботс указал LTV, что русские, воюя в Украине, не сделали выводов после войны в столице Чечни, Грозном.

Несмотря на то, что в российской пропаганде появляется тема химического оружия, Зейботс не верит, что россияне в Украине будут использовать такое оружие. "Чем более безумная тема поднимается, тем больше боятся", - подчеркнул он.

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