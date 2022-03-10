Советник президента: Россия под Киевом получила бой как под Сталинградом

Он объяснил, что Россия потеряла значительные военные ресурсы, в частности, высокоточное оружие, а для его создания необходимы микрочипы, производству которых угрожают санкции. Теперь русские вынуждены перейти на артиллерию или так называемые "тупые бомбы".

"Если они попытаются пойти на Киев с пехотой, это займет несколько недель и будет кровавым для обеих сторон. Это как Сталинград", - сказал Кажоциньш.

Столицу Украины можно было бы попытаться взять в осаду, но тогда может сложиться средневековая ситуация, когда завоеванное общество принуждали сдаться "силой".

"Если это произойдет, то Западу будет трудно решить, стоит ли ввязываться, и тогда это будет более широкая война", - добавил Кажоциньш, который в своей карьеры был также бригадным генералом Вооруженных сил Великобритании.

Кажоциньш отметил, что президенту России Владимиру Путину нужно найти способ, чтобы сообщить обществу, что он что-то выиграл, и оправдать это кровопролитие.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Гайдис Андрейс Зейботс указал LTV, что русские, воюя в Украине, не сделали выводов после войны в столице Чечни, Грозном.