Смотришь Соловьева в Латвии - можешь получить штраф до 700 евро

По словам председателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артуса Кайминьша, через незаконные системы, такие как нелегальные спутниковые антенны и "ящики" российского оператора "Триколор ТВ", люди по-прежнему имеют доступ к телеканалам, которые содержат дезинформацию, распространяют кремлевскую пропаганду и уже запрещены в Латвии.
"После российского вторжения в Украину нам нужно еще больше работать над укреплением информационного пространства Латвии. Этими поправками мы дадим понять, что человек может быть привлечен к ответственности за использование таких технических решений", - сказал Кайминьш.
При этом Сейм указал, что потребители часто не знают, что используют незаконное оборудование, поэтому необходимо информировать общественность о незаконных устройствах и запрете на их использование.
Как сообщал RUS TVNET, на популярном портале объявлений ss.lv до сих пор можно купить устройства для просмотра запрещенных российских телеканалов.