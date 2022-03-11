Сб, 12.03.2022
У меня есть друзья в России, которые пишут, что я распространяю неверную информацию, что я их разочаровал. Но это меня не задевает, не влияет на меня. Я не буду с ними вести дискуссию. Маркус Рива, певец
Маркус Рива, певец

Смотришь Соловьева в Латвии - можешь получить штраф до 700 евро

Владимир Соловьев. ФОТО: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Вчера, 10 марта, в окончательном чтении Сейм принял поправки к Закону об охраняемых услугах. Теперь за использование нелегального оборудования для доступа к телеканалам можно получить предупреждение или штраф до 700 евро.

По словам председателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артуса Кайминьша, через незаконные системы, такие как нелегальные спутниковые антенны и "ящики" российского оператора "Триколор ТВ", люди по-прежнему имеют доступ к телеканалам, которые содержат дезинформацию, распространяют кремлевскую пропаганду и уже запрещены в Латвии. 

"После российского вторжения в Украину нам нужно еще больше работать над укреплением информационного пространства Латвии. Этими поправками мы дадим понять, что человек может быть привлечен к ответственности за использование таких технических решений", - сказал Кайминьш.

При этом Сейм указал, что потребители часто не знают, что используют незаконное оборудование, поэтому необходимо информировать общественность о незаконных устройствах и запрете на их использование.

Как сообщал RUS TVNET, на популярном портале объявлений ss.lv до сих пор можно купить устройства для просмотра запрещенных российских телеканалов.

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