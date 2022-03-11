Телеведущий Иван Ургант покинул Россию

Сообщается, что несколько дней назад он выехал за пределы РФ вместе со всей своей семьей - супругой и двумя дочерьми. Предположительно, сейчас Ургант находится в Израиле.

Телеведущий вышел на связь в соцсетях и дал коммиентарий: "Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь".

Ранее стало известно о том, что шоу "Вечерний Ургант" было снято из эфирной сетки Первого канала.

Напомним, 24 февраля Россия начала "спецоперацию" в Донбассе и в Украине. Против военных действий в социальных сетях высказался ведущий Иван Ургант.

Спустя четыре дня Ксения Собчак со ссылкой на свои источники заверила, что популярная программа пропала из эфира не просто так. Якобы Первый канал убрал шоу из сетки вещания навсегда.