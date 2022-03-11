Телеведущий Иван Ургант покинул РоссиюДополнено
Телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что несколько дней назад он выехал за пределы РФ вместе со всей своей семьей - супругой и двумя дочерьми. Предположительно, сейчас Ургант находится в Израиле.
Ранее стало известно о том, что шоу "Вечерний Ургант" было снято из эфирной сетки Первого канала.
Напомним, 24 февраля Россия начала "спецоперацию" в Донбассе и в Украине. Против военных действий в социальных сетях высказался ведущий Иван Ургант.
Спустя четыре дня Ксения Собчак со ссылкой на свои источники заверила, что популярная программа пропала из эфира не просто так. Якобы Первый канал убрал шоу из сетки вещания навсегда.
По одной из версий, причиной исключения программы из сетки вещания стало эмоциональное высказывание Ивана Урганта. Соведущий и соавтор передачи Александр Гудков высказался еще более эмоционально, резко осудив происходящее. Он написал, что ему стыдно, что он родился 24 февраля. Многочисленные Telegram-каналы пишут, что шоу могли убрать из-за политических противоречий. Ходят слухи, что Иван Ургант уволился сам, хотя в его профиле в Instagram до сих пор написано: "Я никогда не вру. Я работаю на Первом!".