В Загребе разбился военный беспилотник российского производства

По данным местной полиции, в результате инцидента никто не пострадал. После аварии в парке Ярун осталась воронка диаметром три метра, сообщают местные СМИ.

Пленкович, прибывший на саммит Европейского союза (ЕС) в Версаль, заявил, что это самолет российского производства, но пока не подтверждено, принадлежит ли он российской или украинской армии.

Он указал, что самолет вошел в воздушное пространство Хорватии из Румынии и Венгрии, добавив, что Хорватия попросила Украину проверить, есть ли у нее информация о том, как беспилотник оказался в Загребе.

Портал Index.hr со ссылкой на бывшего начальника управления гражданской обороны Загреба Павла Калинича заявил, что разбившийся объект мог быть советским беспилотником дальней разведки "Туполев М-141". Дальность полета такого самолета составляет 1000 километров.

Более чем в 1200 километрах к северо-востоку от загребского парка Ярун находится село Ярунь в Житомирской области Украины, где российские войска проводили крупномасштабные атаки.