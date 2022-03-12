"Как блокада Ленинграда". Как люди выживают в осажденных украинских городах

Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність. pic.twitter.com/xEFndMPqPK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Точное число погибших под обстрелами в Мариуполе неизвестно. Речь идет о десятках, если не сотнях человек.

"Это зверство", - сказал президент Владимир Зеленский.

Дмитровка: десять дней в подвалах

Дмитровка - деревня, расположеная к западу от Киева на Житомирском шоссе. Этот район контролируется российской армией. При этом Дмитровка до сих пор не включена ни в один гуманитарный коридор.

Чтобы добраться оттуда до Ирпина, Бучи или Ворзеля, людям приходится идти много километров через поля под обстрелами, проходя по пути российские блокпосты.

Катя живет в Киеве. Несколько дней назад снаряд попал во двор ее дома в Дмитровке, который ее семья с любовью строила много лет.

Не все могут идти много километров подряд ФОТО: ARIS MESSINIS

"Разрушены забор, гараж, выбиты окна и двери, частично обвалилась крыша - все посыпалось от российского удара. Моя мама продолжает жить в этом доме. У нее нет света, нормальной коммуникации, воды. Она не может приготовить себе еду", - написала Катя в "Фейсбуке".

Российские танки заезжают в деревню, солдаты обчищают дома.

Тех, кто осмеливется преградить им путь, убивают, рассказывает она. Семья Кати и их соседи прячутся в подвале уже 10 дней.

Все это время они находятся без света и отопления. Воды тоже нет, потому что насос электрический. Есть печь, но они боятся ей пользоваться, чтобы дымом не привлекать к себе внимания. Запасы еды заканчиваются.

Другие соседи уехали из деревни, когда у них закончилось продовольствие, и с тех пор с ними нет связи. Никто не знает, где они.

Мама Кати звонит ей изредка, чтобы сказать, что еще жива. До деревни все время доносятся звуки стрельбы, и люди живут в постоянном страхе.

Катя не знает, как им помочь, как вывезти оттуда свою семью.

"Я плачу, я беспомощна. Я не знаю, как помочь. Я очень люблю тебя, мама. Ты не сможешь прочитать эти слова, потому что у тебя нет связи, но ты и так знаешь, как сильно я тебя люблю", - написала Катя пост отчаяния в "Фейсбуке".

Некоторые деревни в пригородах Киева разрушены до основания ФОТО: DIMITAR DILKOFF

Под Киевом: дневник войны

Татьяна (имя изменено из соображений безопасности) живет в деревне под Киевом и ведет онлайн-дневник в "Фейсбуке".

9 марта она сделала такую запись: