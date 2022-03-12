Зеленский: Власти России поставили свою страну за пределы глобального мира

"Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами "Большой семерки". Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей будет у российских военных, чтобы убивать наших людей", - отметил Зеленский.

По его словам, с российского рынка уже уходят ведущие международные компании.

Он заявил, что власти России "поставили свою страну за пределы глобального мира, начав войну против нас, начав это вторжение, это самозакрытие, самоуничижение и саморазрушение".

Зеленский отметил, что в московских обменниках курс доллара уже достигал даже и 200 рублей.

"Но ведь это только начало. Начало действия международных санкций. Очередной шаг - запрет США вообще завозить доллары в Россию. А значит, будет дефицит валюты. А значит, курс будет скакать еще больше. А значит, будут расти цены. А значит, каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира - это угроза ему лично", - подчеркнул президент Украины.

О похищении мэра Мелитополя

В предыдущем видеообращении, выпущенном поздно вечером в пятницу, Зеленский высказался о похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Зеленского, не найдя среди законно избранных народом мэров украинских городов коллаборантов, российские силы пытаются уничтожить их физически.

"Законно избранный мэр города - это настоящий представитель народа. - сказал Зеленский. - Возможно, в России за годы автократического правления отвыкли от этого и считают, что мэр - это просто начальник, которого можно просто убрать".

"Но у нас здесь - Украина. У нас здесь - Европа. У нас здесь - демократический мир. Поэтому это преступление - не только против конкретного человека, не только против общины, не только против Украины. Это преступление против демократии как таковой", - заявил в обращении Зеленский и добавил, что о нем узнает весь мир.