Россия пригрозила бомбардировкой колонн с иностранным вооружением для Украины

"Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание [Украины] вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - заявил он в эфире Первого канала.

Он также добавил, что подготовлены списки должностных лиц США и других западных стран, против которых вскоре будут направлены санкции.

Рябков не пояснил, какие санкции против западных чиновников может ввести Москва, попадающая под всю большую международную изоляцию.

Замглавы МИД также считает, что Запад откровенно объявляет России экономическую войну, а сами санкции назвал беспрецедентными -

"это не имеющая аналогов попытка нанести серьезный удар по разным секторам российской экономики".