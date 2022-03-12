Вс, 13.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украинские войска покинули Волноваху

ФОТО: Reuters/ScanPix

Украинские войска покинули город Волноваха, сейчас бои идут на окраине, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко.

По его словам, большинство жителей были эвакуированы силами ВГА и служб по чрезвычайным ситуациям.

Он также сообщил, что на юге наступление идет со стороны Запорожской области, наступление ведется со стороны Изюма (с севера, граница с Харьковской обл.), под ударами - Торецк, Авдеевка, сброшены авиабомбы на села Яцковка, Рубцы, оба они разрушены, в Мариуполе, окруженном полностью, гуманитарная ситуация ухудшается - предпринимается еще одна попытка доставить туда гуманитарную помощь. Бои ведутся вдоль всей линии разграничения в зоне ООС.

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