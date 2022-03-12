Украина действительно "сфальсифицировала" репортаж об обстреле роддома? (Спойлер: нет)

Эти утверждения выглядят солидно, но на самом деле ничем не подкреплены.

В репортаже на провластном российском сайте "Лента.ру", на который ссылается "Сигнал", есть такой фрагмент: "Игорь рассказал, что в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в форме. Он не знает, были это бойцы ВСУ [Вооруженных сил Украины] или националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ). Военные сбили все замки, разогнали персонал роддома, а в здании устроили огневые точки, чтобы, как они объяснили медикам, подготовить к обороне "крепость Мариуполь"".

Мы не знаем, кто такой Игорь и говорит ли он правду - но допустим, что да: однако даже в этом случае нельзя понять, о каком конкретно роддоме идет речь - в Мариуполе их несколько.

Второй "источник" "Сигнала" - заметка государственного информагентства РИА Новости, в которой приводятся слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова: "По вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах".

Но и Конашенков не назвал номера роддомов, откуда якобы ведется огонь. А значит, даже если верить российской пропаганде по поводу того, что отряд спецназа "Азов" занял какие-то роддома Мариуполя, из этого не следует, что это именно тот роддом, где сняли Марианну Подгурскую.

Конкретный номер якобы захваченного роддома еще 7 марта (за два дня до обстрела, о котором идет речь в этом материале) во время выступления в ООН называл представитель России в этой организации Василий Небензя. Со ссылкой на "местных жителей" он сказал: "Выгнав весь персонал роддома № 1 города Мариуполь, ВСУ оборудовали в нем огневую позицию». Через несколько дней, объясняя случившееся в Мариуполе, министр иностранных дел России Сергей Лавров (ссылаясь на Небензю) сказал, что "этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами".

Однако роддом № 1 и родильное отделение больницы № 3 - это разные учреждения, находящиеся в разных районах Мариуполя. При этом по фотографиям и видео, на которые попали соседние дома, можно точно установить, что атаке подверглась именно городская больница № 3.

И даже если рассказ про отряд спецназа "Азов", якобы занявший роддом № 1, достоверен, это само по себе никак не могло повлиять на работу профильных учреждений города. Ведь многие жители остались в Мариуполе, несмотря на осаду - а запретить женщинам рожать в срок никто не может даже в условиях войны.

Аргумент № 3

Одна и та же модель сыграла в трех эпизодах.