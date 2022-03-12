Вс, 13.03.2022
Утверждения о "постановочных" кадрах не выдерживают никакой критики. Они точно не соответствуют действительности о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине
о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине

Украина действительно "сфальсифицировала" репортаж об обстреле роддома? (Спойлер: нет)

ФОТО: SCANPIX

Неужели Украина действительно "сфальсифицировала" репортаж об обстреле роддома в Мариуполе? (Спойлер: нет) Разбираем аргументы одного из главных пропагандистских мифов этой войны.

Украинские власти 9 марта сообщили, что российские войска обстреляли родильное отделение больницы № 3 в Мариуполе. Позднее Киев уточнил, что в результате этого погибли три человека (в том числе ребенок), еще 17 ранены. Читатели международных СМИ были шокированы фотографиями Евгения Малолетки, который находится в заблокированном городе - и в том числе снял последствия обстрела роддома.

На следующий день анонимный Telegram-канал опубликовал материалы, в которых утверждалось, что обстрел был "постановкой", а сам роддом "контролировали националисты" из отряда спецназа "Азов"; затем эти сообщения были распространены через сеть провластных СМИ.

Илья Бер - издатель и главный редактор проекта "Проверено", специализирующегося на разоблачении фейков - проанализировал аргументы тех, кто сомневается в реальности обстрела. Этот текст "Медуза" и "Проверено" опубликовали одновременно.

Что пишут российские СМИ

  • Фрагмент эфира телеканала "Россия-24" опубликован на сайте "Вести.ру" под заголовком "Украинскую модель заподозрили в съемке фейка про роддом в Мариуполе". "Пользователи соцсетей заподозрили украинского бьюти-блогера Марианну Подгурскую в участии в съемках постановочных фотографий на фоне якобы разрушенного роддома в Мариуполе", - сообщается в материале.
  • "Российская газета" опубликовала заметку "Очередной фейк Запада: снятая в мариупольском роддоме женщина оказалась фотомоделью в гриме".
  • "Комсомольская правда" рассказала своим читателям об "очередном фейке от украинской пропаганды: на всех фотографиях из разрушенного роддома одна и та же девушка в разных одеждах, а все снимки сделал один и тот же фотограф".
  • Позднее подобное описание случившегося поддержали и российские ведомства. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "якобы имевший место "авиаудар" [по больнице] - полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории".

Что говорят украинские власти

Днем 9 марта 2022 года Мариупольский городской совет сообщил, что российская авиация "целенаправленно разбомбила детскую больницу в Мариуполе". Сообщение сопровождалось несколькими видео, на которых видны разрушенные здания и уничтоженные автомобили (один из них продолжает гореть). Также в роликах появляются люди - в основном на заднем плане. Закадровый голос на одном из видео говорит, что перед зрителями "3-я больница Мариуполя, роддом".

Автор другого произносит: "Артобстрел… Роддом". В этом ролике сначала несут кого-то на носилках, затем навстречу оператору двое мужчин ведут беременную женщину. На заднем плане — два десятка человек, выходящих из трехэтажного здания.

Вскоре в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского появилось видео, снятое внутри здания (вероятно, тем же сотрудником полиции либо спасательной службы, который сделал второе видео, упомянутое выше). На записи слышны переговоры по рации - о том, кто чем занят сейчас и кто что должен делать дальше; видны разрушенные помещения, битое стекло, отлетевшая штукатурка, кровати, матрасы, столы. Медицинское оборудование в кадр почти не попало, пострадавшие люди тоже. За кадром слышен голос снимавшего: "Авиация сработала по роддому. Вот вам и россияне".

Вечером того же дня сначала снова в Telegram, а потом и в крупных западных СМИ появилась серия фотографий, сделанных на месте событий известным украинским фотожурналистом Евгением Малолеткой для The Associated Press (одно из самых крупных и уважаемых информационных агентств в мире).

Фотографии Евгения Малолетки, который провел несколько дней в осажденном российскими войсками Мариуполе, опубликовала и "Медуза". Редакция уверена в достоверности этой съемки.

Снимки Малолетки утром 10 марта «проанализировал» анонимный Telegram-канал "Сигнал" (сейчас у него больше 493 тысяч подписчиков, он поддерживает российскую "спецоперацию"). Именно после этого «опровержение украинского фейка» было распространено по инфраструктуре провластных блогов и Telegram-каналов.

Разбираем аргументы из "опровержения", опубликованного в Telegram-канале "Сигнал".

Аргумент № 1

"Сигнал" обнаружил девушку, которую фотографы засняли на развалинах роддома в Мариуполе. Она оказалась моделью и популярным в Мариуполе бьюти-блогером. Зовут ее Марианна Подгурская. Девушка действительно беременна…

Здесь все соответствует действительности. Героиню съемок действительно зовут Марианна Подгурская (в замужестве Вышегирская), она ведет страницу в инстаграме - и на момент съемки она действительно была беременна. Впоследствии провластные российские СМИ намеренно обращали внимание на род занятий Подгурской ("бьюти-блогер"), намекая, очевидно, на то, что она привыкла участвовать в съемках - однако сам этот факт не может служить доказательством фальсификации: беременной может быть женщина любой профессии; женщина любой профессии может оказаться в роддоме, если она беременна.

Марианна Подгурская спускается по лестнице обстрелянного роддома. Мариуполь, 9 марта 2022 ФОТО: SCANPIX

Аргумент № 2

Девушка действительно беременна, но никак не могла "лежать" в роддоме, давно занятом неонацистами из "Азова"… 8 марта выходило интервью с одной из сотрудниц роддома. Она сообщила, что "Азов" выгнал весь персонал и пациенток оттуда и занял здание. 5 марта было зафиксировано, что с территории этого же роддома боевики "Азова" ведут обстрел.

Эти утверждения выглядят солидно, но на самом деле ничем не подкреплены.

В репортаже на провластном российском сайте "Лента.ру", на который ссылается "Сигнал", есть такой фрагмент: "Игорь рассказал, что в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в форме. Он не знает, были это бойцы ВСУ [Вооруженных сил Украины] или националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ). Военные сбили все замки, разогнали персонал роддома, а в здании устроили огневые точки, чтобы, как они объяснили медикам, подготовить к обороне "крепость Мариуполь"".

Мы не знаем, кто такой Игорь и говорит ли он правду - но допустим, что да: однако даже в этом случае нельзя понять, о каком конкретно роддоме идет речь - в Мариуполе их несколько.

Второй "источник" "Сигнала" - заметка государственного информагентства РИА Новости, в которой приводятся слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова: "По вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах".

Но и Конашенков не назвал номера роддомов, откуда якобы ведется огонь. А значит, даже если верить российской пропаганде по поводу того, что отряд спецназа "Азов" занял какие-то роддома Мариуполя, из этого не следует, что это именно тот роддом, где сняли Марианну Подгурскую.

Конкретный номер якобы захваченного роддома еще 7 марта (за два дня до обстрела, о котором идет речь в этом материале) во время выступления в ООН называл представитель России в этой организации Василий Небензя. Со ссылкой на "местных жителей" он сказал: "Выгнав весь персонал роддома № 1 города Мариуполь, ВСУ оборудовали в нем огневую позицию». Через несколько дней, объясняя случившееся в Мариуполе, министр иностранных дел России Сергей Лавров (ссылаясь на Небензю) сказал, что "этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами".

Однако роддом № 1 и родильное отделение больницы № 3 - это разные учреждения, находящиеся в разных районах Мариуполя. При этом по фотографиям и видео, на которые попали соседние дома, можно точно установить, что атаке подверглась именно городская больница № 3.

И даже если рассказ про отряд спецназа "Азов", якобы занявший роддом № 1, достоверен, это само по себе никак не могло повлиять на работу профильных учреждений города. Ведь многие жители остались в Мариуполе, несмотря на осаду - а запретить женщинам рожать в срок никто не может даже в условиях войны.

Аргумент № 3

Одна и та же модель сыграла в трех эпизодах.

Суть аргумента, видимо, в том, что, если бы это была не инсценировка, на всех фотографиях были бы разные девушки. "На всех фотографиях из разрушенного роддома одна и та же девушка в разных одеждах", - добавляет "Комсомольская правда".

Действительно, на двух из трех фотографий в подборке "Сигнала" (они сделаны Евгением Малолеткой) мы видим Марианну Подгурскую. Но на третьей фотографии (раненая беременная женщина на носилках) точно изображена не она. Это видно невооруженным взглядом.

Но еще лучше это видно на другом видео (2:17), на которое авторы "Сигнала" не обращают внимания. Этот ролик снял другой фото- и видеорепортер AP Мстислав Чернов. На четырехминутном видео запечатлено множество людей и разных ситуаций; разглядеть на нем можно и остатки медицинского оборудования. Кроме того, на несколько секунд туда попала Подгурская (3:10).

Заодно этот ролик отвечает на еще один аргумент сторонников версии о постановке, согласно которому "на кадрах, снятых после попадания ракеты рядом с роддомом, нет ни одной жертвы" (на этом видео можно увидеть и масштаб разрушений, и пострадавших от обстрела).

Кроме того, довольно трудно вообразить, кто в осажденном городе, находящемся под постоянными обстрелами, смог бы организовать такую масштабную и сложную инсценировку.

Что в итоге

Утверждения о "постановочных" и "срежиссированных" кадрах не выдерживают никакой критики и точно не соответствуют действительности. Распространение этих сведений через анонимные Telegram-каналы и провластные СМИ выглядит намеренной манипуляцией общественным мнением.

Фотографии и видео, запечатлевшие последствия обстрела 9 марта в Мариуполе, сделаны профессиональными журналистами, которые работают на одно из старейших и самых уважаемых информационных агентств в мире. Независимые медиа не участвуют в информационной войне, их задача - честно и непредвзято освещать события.

Пока мы не знаем точно, кто именно и откуда совершил обстрел родильного отделения больницы № 3 Мариуполя. Однако предполагаем, что однажды кто-то понесет за это реальную ответственность.

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