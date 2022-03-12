Украинская разведка: Россия "легализует" мародерство

После провала изначально запланированной наступательной операции русские вынуждены изменить тактику. Из-за серьезных проблем со снабжением и длинных путей сообщения российская армия не в состоянии обеспечить свои части топливом, продовольствием, снаряжением и боеприпасами, а также сменять бойцов на фронте, указывает украинская разведка.

Поэтому отрезанным частям приказано перейти на "самообеспечение". Это означает, что самое необходимое будут отнимать у местных жителей, также будут грабить склады, магазины и аптеки, подчеркивает украинская разведка.

Мародерство часто сопровождается тяжкими преступлениями против мирных жителей, в том числе убийствами, пытками и изнасилованиями.