Вс, 13.03.2022
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о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине

Украинская разведка: Россия "легализует" мародерство

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российские войска фактически легализовали мародерство, приказав воюющим подразделениям в Украине перейти на "самообеспечение", говорится в сообщении Центрального разведывательного управления Минобороны Украины на его сайте в субботу, 12 марта.

После провала изначально запланированной наступательной операции русские вынуждены изменить тактику. Из-за серьезных проблем со снабжением и длинных путей сообщения российская армия не в состоянии обеспечить свои части топливом, продовольствием, снаряжением и боеприпасами, а также сменять бойцов на фронте, указывает украинская разведка.

Поэтому отрезанным частям приказано перейти на "самообеспечение". Это означает, что самое необходимое будут отнимать у местных жителей, также будут грабить склады, магазины и аптеки, подчеркивает украинская разведка.

Мародерство часто сопровождается тяжкими преступлениями против мирных жителей, в том числе убийствами, пытками и изнасилованиями.

"Это целенаправленная политика террора оккупационной власти, продвигаемая ее высшим руководством", - заявили в ведомстве.

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