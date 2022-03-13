Мэр сообщил о почти полном уничтожении инфраструктуры аэропорта Ивано-Франковска

"По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются", - цитирует его "Украинская правда".

"Это был уже третий удар по аэропорту", - заявил он в эфире "Украинского радио".

По словам мэра, удар последовал примерно через 10 минут после отбоя воздушной тревоги, отмечает Би-би-си.

Ранее власти Львовской области заявили об авиаударе по Яворовскому военному полигону в 30 километрах от Львова. Агентство Reuters назвало это "самой западной атакой" за время вторжения.

В результате ракетного обстрела военного полигона в Яворове вблизи Львова погибли девять человек, ранены 57. Эту информацию подтвердил губернатор Львовской области. По его данным, Россия выпустила по полигону 30 ракет. Ранее сообщалось о восьми.