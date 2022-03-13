Пн, 14.03.2022
НАТО должно укреплять свой восточный фланг. Это страны Балтии, Польша, Румыния, чтобы это был сильный сигнал Москве, что НАТО готова защищать свои государства. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Не наблюдается движения в ядерных силах России

Иллюстративное фото. ФОТО: Omer Messinger

Угрозы президента России Владимира Путина Западу не вставать на пути российского вторжения в Украину и приказ объявить особый режим для ядерных сил, является важным фактором, который удерживает страны НАТО от оказания более широкой помощи Украине. Программа LTV de facto пояснила, что на практике означает приказ Путина.

Несмотря на обстрелы украинцев с воздуха, страны НАТО не готовы установить в Украине свободную от полетов зону. Также доставка польских военных самолетов Украине не получила согласования США. В западных странах наверняка держат в уме высказывание Путина о объявлении режима особого боевого дежурства в стратегических силах воздержания российской армии или ядерных силах.

У ядерных сил России есть несколько уровней готовности. Перевести фразу Путина не просто. У старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения Павла Подвига, есть, по меньшей мере, несколько предположений, что означает приказ Путина.

Например, Россия может переместить межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки на более безопасные места, спрятав их в лесу или в море. В свою очередь, самолетам могут быть доставлены бомбы. Но ничего из этого не наблюдалось.

"Самое важное то, что ничего такого не произошло. Это были бы очень наглядные шаги, и в особенности США видели бы это по спутникам. То же самое относится и к нестратегическим ядерным оружиям, которые можно доставить в цель ракетами с ближнем радиусом действия: "Искандерами" или крылатыми ракетами. В повседневной жизни эти ядерные оружия не находятся близко к системам доставки. "Искандеры" не перемещаются с прикрепленными ядерными боеголовками, они все на складах. Их перемещение было бы видимым, и мы этого не видели", - говорит Подвиг.

Однако приказ Путина может означать и не такие опасные вещи, например, действия, чтобы сделать систему управления и контроля ядерного оружия России менее уязвимой снаружи или увеличить количество дежурных.

"Это действие - не подготовка к атаке. Это почти оборонительный ход, в основном, невидимый снаружи. Но политическое послание Путина, которое было важным, которое было центральным элементом, было - даже не думайте о нападении на нас", - пояснил исследователь.

Насколько известно, на складах России около двух тысяч стратегических и тактических ядерных боеголовок. В боевой готовности есть только межконтинентальные и подводные ракеты, но не тактическое ядерное оружие, которое можно применить в конфликте меньшего масштаба.

В основном, ядерное оружие в российской военной доктрине предназначено против нападения, если на Россию кто-то нападет с применением ядерного оружия. Однако, Россия может и сама совершить первый удар, если считает, что ее существование находится под угрозой.

"Мы не знаем слишком много, к сожалению, о том, кто принимает решения. Системный протокол был создан таким образом, чтобы защитить от фальшивых тревог, поспешных решений одного лица», - поясняет Подвиг.

Специалист по ядерному оружию России Игорь Сутягин, которого россияне осудили за шпионаж на благо британцев, и которого в 2010 году вместе с Сергеем Скрипалем и другими обменяли против российских шпионов, 20 лет назад написал, что для запуска ядерного оружия прежде всего необходим сигнал от системы предупреждения о том, что Россия подвергается нападению. Затем главнокомандующий, в данном случае Путин, принял бы решение, требуя рекомендации от министра обороны и начальника генерального штаба, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, соответственно. Если бы Россия сама решила напасть, то президенту и министру обороны следовало бы сгенерировать такой сигнал. Но этот порядок, возможно, и устарел.

"Моя догадка состоит в том, что технические меры безопасности можно обойти, но в то же время процесс предусматривает привлечение многих людей, включая министра обороны и начальника генерального штаба. Не то, чтобы есть кнопка, которую один нажимает, и ракета взлетает", - рассказывает эксперт.

Многие аналитики в настоящее время не видят потребности Путина превартить войну в Украине - в ядерную. Правда, многие не ожидали, что он, вообще, начнет эту войну.

Директор Национальной разведки Белого дома США Эврил Хэйнс на этой неделе, выступая в Конгрессе, выразила мнение, что упоминание ядерного оружия от стороны Путина может быть рассчитано на то, чтобы удержать Запад от дополнительной помощи Украине: "Путин, возможно, уверен, что Россия может победить Украину и хочет избежать того, чтобы западная помощь сдвигала баланс в сторону Украины".

США обещали Украине новую доставку вооружения, на что Москва уже успела ответить, что конвои помощи станут законными целями российской армии.

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