Не наблюдается движения в ядерных силах России

Однако приказ Путина может означать и не такие опасные вещи, например, действия, чтобы сделать систему управления и контроля ядерного оружия России менее уязвимой снаружи или увеличить количество дежурных.

"Это действие - не подготовка к атаке. Это почти оборонительный ход, в основном, невидимый снаружи. Но политическое послание Путина, которое было важным, которое было центральным элементом, было - даже не думайте о нападении на нас", - пояснил исследователь.

Насколько известно, на складах России около двух тысяч стратегических и тактических ядерных боеголовок. В боевой готовности есть только межконтинентальные и подводные ракеты, но не тактическое ядерное оружие, которое можно применить в конфликте меньшего масштаба.

В основном, ядерное оружие в российской военной доктрине предназначено против нападения, если на Россию кто-то нападет с применением ядерного оружия. Однако, Россия может и сама совершить первый удар, если считает, что ее существование находится под угрозой.

"Мы не знаем слишком много, к сожалению, о том, кто принимает решения. Системный протокол был создан таким образом, чтобы защитить от фальшивых тревог, поспешных решений одного лица», - поясняет Подвиг.

Специалист по ядерному оружию России Игорь Сутягин, которого россияне осудили за шпионаж на благо британцев, и которого в 2010 году вместе с Сергеем Скрипалем и другими обменяли против российских шпионов, 20 лет назад написал, что для запуска ядерного оружия прежде всего необходим сигнал от системы предупреждения о том, что Россия подвергается нападению. Затем главнокомандующий, в данном случае Путин, принял бы решение, требуя рекомендации от министра обороны и начальника генерального штаба, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, соответственно. Если бы Россия сама решила напасть, то президенту и министру обороны следовало бы сгенерировать такой сигнал. Но этот порядок, возможно, и устарел.

"Моя догадка состоит в том, что технические меры безопасности можно обойти, но в то же время процесс предусматривает привлечение многих людей, включая министра обороны и начальника генерального штаба. Не то, чтобы есть кнопка, которую один нажимает, и ракета взлетает", - рассказывает эксперт.

Многие аналитики в настоящее время не видят потребности Путина превартить войну в Украине - в ядерную. Правда, многие не ожидали, что он, вообще, начнет эту войну.

Директор Национальной разведки Белого дома США Эврил Хэйнс на этой неделе, выступая в Конгрессе, выразила мнение, что упоминание ядерного оружия от стороны Путина может быть рассчитано на то, чтобы удержать Запад от дополнительной помощи Украине: "Путин, возможно, уверен, что Россия может победить Украину и хочет избежать того, чтобы западная помощь сдвигала баланс в сторону Украины".