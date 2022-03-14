Эстония отменяет требование о ковид-сертификатах

"Мы обещали, что коронавирусные ограничения в Эстонии не продлятся дольше, чем нужно. Мы установили цель, что как только в больницах ежедневное число новых ковид-больных будет в среднем меньше 25, то мы сразу отменим требования. Этот долгожданный день настал. Утренние данные показывают, что за последние десять дней в среднем 24,9 жителей Эстонии попадали в больницу в тяжелом состоянии из-за Covid-19. И хотя это большое число, с таким числом больных больницы могут продолжать свою работу, а мы можем отменить некоторые меры", - написала премьер-министр Кая Каллас в Facebook. Она добавила, что она созвала телефонное заседание правительства.