Пн, 14.03.2022
Не понимаю, почему в цивилизованном мире, когда люди должны учить вести конструктивный диалог и разговаривать, почему нельзя было договориться на политическом уровне, зачем страдать мирным жителям, детям. Это очень страшно. Анастасия, беженка из Украины
Анастасия, беженка из Украины

Эстония отменяет требование о ковид-сертификатах

ФОТО: LETA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что наступил долгожданный день: правительство готово отменить некоторые ковид-ограничения, пишет Rus.Postimees.

"Мы обещали, что коронавирусные ограничения в Эстонии не продлятся дольше, чем нужно. Мы установили цель, что как только в больницах ежедневное число новых ковид-больных будет в среднем меньше 25, то мы сразу отменим требования. Этот долгожданный день настал. Утренние данные показывают, что за последние десять дней в среднем 24,9 жителей Эстонии попадали в больницу в тяжелом состоянии из-за Covid-19. И хотя это большое число, с таким числом больных больницы могут продолжать свою работу, а мы можем отменить некоторые меры", - написала премьер-министр Кая Каллас в Facebook. Она добавила, что она созвала телефонное заседание правительства.

Начиная со вторника, 15 марта:

  • Эстония отменяет требование ковид-справок, или сертификатов о вакцинации - теперь все люди могут посещать культурные и развлекательные мероприятия, места общественного питания и прочие места;
  • Отменяется требование о закрытии развлекательных и прочих мест в 23:00.

Продолжают действовать следующие меры: 

  • Ношение масок в общественных местах;
  • Рекомендация вакцинироваться основными и бустерными дозам - штамм "омикрон" заразный, вакцинация обеспечивает защиту от тяжелого течения болезни.

"Я знаю, что многие ждали этого решения и многое сделали для того, чтобы этот день настал как можно скорее. Спасибо всем вам! В наших руках то, сможем ли мы справиться без ограничительных мер", - добавила Каллас.

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