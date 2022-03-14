В Ирландии в аварии погибла женщина из Латвии

Авария произошла в графстве Роскоммон на шоссе R293, по дороге в Эдмонтон. Один из пострадавших, 27-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. 35-летнюю латвийку после аварии доставили в Университетскую больницу Мэйо, но и ее спасти не удалось.
Третий пассажир, 20-летний парень, в настоящее время находится в больнице, его травмы не представляют опасности для жизни.
В пятницу, 11 марта, на месте происшествия работали следователи, которые выясняют обстоятельства, послужившие причиной ДТП. Кроме того, сотрудники полиции призывают очевидцев дать показания о случившемся.