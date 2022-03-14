RTU, Дом конгрессов: как будут устроены центры для беженцев в Риге?

Центр поддержки жителей Украины в Доме конгрессов продолжит свою работу в нынешнем объеме до пятницы.

C понедельник, 21 марта, когда планируется открытие нового центра для беженцев в бывшем здании Рижского технического университета (RTU), в Доме конгрессов останется только первичная регистрация и первичная помощь. Остальные услуги будут предоставляться в бывшем здании RTU.

Создание второго центра для беженцев в настоящее время завершено примерно на 50%.

В большом зале оборудован зал ожидания, здесь будут размещены экраны, на которых будут отображаться номера и информация о том, куда идти.

В центре будут разные потоки - для беженцев, регистрирующихся впервые, и для тех, кому нужны конкретные услуги, например, только оформление визы.