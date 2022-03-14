Видео ⟩ "Здесь вам врут!" В прямой эфир Первого канала вбежала девушка с антивоенным плакатом

Женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Позже ТАСС сообщил, что Первый канал проводит проверку в связи со случившимся. Также стало известно, что Овсянникову задержала полиция и ей грозит административное дело по статье "за дискредитацию российских вооруженных сил". К ней уже выехал адвокат.

Перед акцией Овсянникова записала видео с призывом к россиянам выходить на митинги против войны.

Тем временем страница Овсянниковой в Facebook стала суперпопулярной - комментарии с благодарностями на ней появляются буквально каждую секунду.

Также стало известно, что муж Овсянниковой работает на Russia Today. От комментариев журналистам он отказался.

Заявление Марины Овсянниковой

"То, что сейчас происходит на Украине - преступление. И Россия - страна-агрессор. Ответственность за это преступление лежит на совести одного человека. И этот человек - Владимир Путин.

Мой отец украинец, моя мать - русская. И они никогда не были врагами. Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну, и наши братские народы еще смогут примириться.

К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора.

Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой войны.