Принят четвертый пакет санкций ЕС против России. Что он в себя включает?

Как говорится в заявлении в Twitter, представители 27 стран ЕС утвердили санкции в отношении лиц и компаний, причастных к нападению на Украину.

Их имена будут обнародованы после опубликования в официальном вестнике ЕС, заявила Франция, добавив, что санкции были разработаны в координации с западными партнерами.

Дипломаты ЕС также утвердили заявление Всемирной торговой организации о том, что для России отменен статус "наибольшего благоприятствования".

Лишение России этого статуса может привести к введению пошлин на российский экспорт.

Как сообщили в понедельник источники, четвертый пакет санкций направлен против российских миллиардеров, в частности, Романа Абрамовича, а также против крупных нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть".

Абрамовичу и другим олигархам будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в ЕС, включая суперяхты и недвижимость, будут заморожены.

Санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпромнефти", которые уже ранее попали под санкции, будут ужесточены, но запрет на покупку у них нефти вводиться не будет, сообщили источники.

Новые санкции включают запрет на инвестиции "Роснефти", "Транснефти" и "Газпромнефти", что заморозит финансирование новых производственных и исследовательских проектов.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что четвертый пакет санкций будет направлен против торговли России, доступа к рынкам, членства в международных финансовых организациях и экспорта предметов роскоши. Санкции коснутся, в частности, сталелитейного, угольного и энергетического секторов.