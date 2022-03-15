Принят четвертый пакет санкций ЕС против России. Что он в себя включает?
Европейский союз (ЕС) в понедельник принял четвертый пакет санкций против России за вторжение в Украину, заявили представители председательствующей в ЕС Франции.
Европейский союз (ЕС) в понедельник принял четвертый пакет санкций против России за вторжение в Украину, заявили представители председательствующей в ЕС Франции.
Как говорится в заявлении в Twitter, представители 27 стран ЕС утвердили санкции в отношении лиц и компаний, причастных к нападению на Украину.
Их имена будут обнародованы после опубликования в официальном вестнике ЕС, заявила Франция, добавив, что санкции были разработаны в координации с западными партнерами.
Дипломаты ЕС также утвердили заявление Всемирной торговой организации о том, что для России отменен статус "наибольшего благоприятствования".
Как сообщили в понедельник источники, четвертый пакет санкций направлен против российских миллиардеров, в частности, Романа Абрамовича, а также против крупных нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть".
Абрамовичу и другим олигархам будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в ЕС, включая суперяхты и недвижимость, будут заморожены.
Санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпромнефти", которые уже ранее попали под санкции, будут ужесточены, но запрет на покупку у них нефти вводиться не будет, сообщили источники.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что четвертый пакет санкций будет направлен против торговли России, доступа к рынкам, членства в международных финансовых организациях и экспорта предметов роскоши. Санкции коснутся, в частности, сталелитейного, угольного и энергетического секторов.
"Это станет еще одним серьезным ударом по экономической и материально-технической базе, на которой Кремль поддерживает вторжение и из которой он берет ресурсы для его финансирования", - сказал Боррель.