Как сильно санкции против России повлияют на грузы в Латвии? Комментарий министра

По словам Линкайтса, есть несколько моментов. Первое - это санкции, которые применяются как к юридическим, так и к физическим лицам и их компаниям, а другое - решение крупных западных компаний уйти с российского рынка без каких-либо санкций. Третий аспект - это позиция покупателей, которые разбираются, какая часть продуктов или услуг связана с Россией.

"Конечно, мы строго соблюдаем весь режим прямых санкций как для автомобильного, так и для железнодорожного транспорта, анализируя, кто является грузополучателем, грузоотправителем, которому принадлежит груз", - сказал министр.

Что касается импорта и экспорта, то, по словам Линкайтса, импорт российских товаров и экспорт европейских товаров в Россию сокращаются просто из-за отсутствия хозяйственной деятельности.

Даже если товар не находится в санкционных списках, никак не задержан, зачастую от него отказывается получатель, потому что груз каким-то образом имеет отношение к России.