"Где Марина Овсянникова?" Люди беспокоятся о женщине, вбежавшей в эфир Первого канала - связи с ней нет

Контекст

Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время".

На плакате у Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

Сначала сообщалось, что в ее отношении возбудили доследственную проверку. Теперь Telegram-канал Baza сообщает, что "позже силовики собрались на внеочередное совещание, на котором решили возбудить против нее уголовное дело по новой статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

За такую статью Марине Овсянниковой может грозить до 15 лет лишения свободы.

Местонахождение Марины Овсянниковой на момент написания статьи неизвестно.