Марину Овсянникову приговорили к штрафу, но не из-за плаката в эфире Первого канала

Марину Овсянникову защищает адвокат Антон Гашинский. Статья, по которой суд рассматривает дело - "Организация несогласованного публичного мероприятия". Никаких материалов по мере пресечения Овсянниковой в суд пока не поступало.

Позднее стало известно, что Овсянникову судят не за антивоенный плакат, а за видео с призывом выходить на митинги. Цитата из ее обращения с призывом звучит так: "Мы, русские люди - думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не смогут пересажать нас всех".

Позднее стало известно, что Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей (примерно 255 евро), передает корреспондент "Медиазоны" из суда.

После выхода из здания суда Овсянникова дала свой первый комментарий после задержания. В частности, она рассказала, что ее допрос длился 14 часов и все это время ей не позволяли связаться с близкими.

Контекст

Напомним, вечером в понедельник, 14 марта, в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!".

Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

За этот поступок Марину поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

Позже ТАСС сообщил, что Первый канал проводит проверку в связи со случившимся. Перед акцией Марина Овсянникова записала видео с призывом к россиянам выходить на митинги против войны.