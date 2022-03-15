16 марта: информационному пространству уделяется повышенное внимание

Он добавил, что Государственная полиция в сотрудничестве с другими партнерами будет обеспечивать общественный порядок 16 марта.

"При этом уделяется повышенное внимание всему, что происходит в информационном пространстве", - добавил представитель министерства. По его словам,

лицам, действия которых могут стать основанием для уголовного преследования, выносятся предупреждения.

Министр внутренних дел Мария Голубева ("Для развития/За!") также заявила в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что ответственные службы намерены предотвратить провокации, если таковые будут.

Как сообщалось, 16 марта Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā организует шествие от церкви Св. Иоанна к памятнику Свободы. Шествие запланировано с 11:00 до 13:00 в память о латышских легионерах.

Рижская дума не разрешила Латвийскому антинацистскому комитету провести митинг в Вецриге против оправдания преступлений Waffen SS. Организаторам мероприятия было рекомендовано выбрать другое место для проведения мероприятия, например, у памятника советским воинам в Пардаугаве или в мемориале на Румбуле. Такое решение принял исполнительный директор города.