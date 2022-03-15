16 марта: информационному пространству уделяется повышенное внимание

Он добавил, что Государственная полиция в сотрудничестве с другими партнерами будет обеспечивать общественный порядок 16 марта.
"При этом уделяется повышенное внимание всему, что происходит в информационном пространстве", - добавил представитель министерства. По его словам,
лицам, действия которых могут стать основанием для уголовного преследования, выносятся предупреждения.
Министр внутренних дел Мария Голубева ("Для развития/За!") также заявила в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что ответственные службы намерены предотвратить провокации, если таковые будут.
Как сообщалось, 16 марта Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā организует шествие от церкви Св. Иоанна к памятнику Свободы. Шествие запланировано с 11:00 до 13:00 в память о латышских легионерах.
Рижская дума не разрешила Латвийскому антинацистскому комитету провести митинг в Вецриге против оправдания преступлений Waffen SS. Организаторам мероприятия было рекомендовано выбрать другое место для проведения мероприятия, например, у памятника советским воинам в Пардаугаве или в мемориале на Румбуле. Такое решение принял исполнительный директор города.
Как заявили вчера представители Латвийского антинацистского комитета, в этом году, принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты, организация решила не обжаловать решение Рижской думы о запрете на собрание 16 марта.