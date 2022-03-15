Вт, 15.03.2022
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Евгений Синельников, ведущий "Орла и решки".

У оборудованного в Доме конгрессов центра для беженцев выстроилась длинная очередь

ФОТО: TVNET aculiecinieks

Во вторник, 15 марта, у размещенного в Доме конгрессов в Риге центра для беженцев выстроилась длинная очередь.

Людей регистрируют на получение услуг уже на следующую неделю - на 21 марта, когда будет открыт центр поддержки жителей Украины в бывшем здании РТУ в Старой Риге.

Добровольцы вместе с пограничниками обходят людей в очереди, чтобы выяснить, кому из беженцев необходима срочная помощь, например, в обеспечении приюта.

Эти люди и те, кто записался на получение услуг заранее, обслуживаются в приоритетном порядке.

В момент, когда будет достигнут предел мощности центра для беженцев, людей об этом проинформируют.

До обеда понедельника в размещенном в Доме конгрессов центре по поддержке беженцев из Украины с момента его открытия были обслужены 2862 человека.

Жителям Украины было выдано 2102 э-талона для поездок в общественном транспорте Риги и 1956 SIM-карт латвийских мобильных операторов.

Получены 492 заявки на обеспечение гарантированного минимального дохода, 516 заявок на кризисное пособие и 452 заявки на получение продовольственных пакетов Евросоюза.

Кроме того, от жителей Украины получено более 507 заявок на принятие детей в образовательные учреждения в Риге. 364 из них - заявки на принятие детей в школы, а 143 - в учреждения дошкольного образования.

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