У оборудованного в Доме конгрессов центра для беженцев выстроилась длинная очередь
Во вторник, 15 марта, у размещенного в Доме конгрессов в Риге центра для беженцев выстроилась длинная очередь.
Во вторник, 15 марта, у размещенного в Доме конгрессов в Риге центра для беженцев выстроилась длинная очередь.
Людей регистрируют на получение услуг уже на следующую неделю - на 21 марта, когда будет открыт центр поддержки жителей Украины в бывшем здании РТУ в Старой Риге.
Добровольцы вместе с пограничниками обходят людей в очереди, чтобы выяснить, кому из беженцев необходима срочная помощь, например, в обеспечении приюта.
В момент, когда будет достигнут предел мощности центра для беженцев, людей об этом проинформируют.
До обеда понедельника в размещенном в Доме конгрессов центре по поддержке беженцев из Украины с момента его открытия были обслужены 2862 человека.
Получены 492 заявки на обеспечение гарантированного минимального дохода, 516 заявок на кризисное пособие и 452 заявки на получение продовольственных пакетов Евросоюза.
Кроме того, от жителей Украины получено более 507 заявок на принятие детей в образовательные учреждения в Риге. 364 из них - заявки на принятие детей в школы, а 143 - в учреждения дошкольного образования.