У оборудованного в Доме конгрессов центра для беженцев выстроилась длинная очередь

Людей регистрируют на получение услуг уже на следующую неделю - на 21 марта, когда будет открыт центр поддержки жителей Украины в бывшем здании РТУ в Старой Риге.

Добровольцы вместе с пограничниками обходят людей в очереди, чтобы выяснить, кому из беженцев необходима срочная помощь, например, в обеспечении приюта.

Эти люди и те, кто записался на получение услуг заранее, обслуживаются в приоритетном порядке.

В момент, когда будет достигнут предел мощности центра для беженцев, людей об этом проинформируют.

До обеда понедельника в размещенном в Доме конгрессов центре по поддержке беженцев из Украины с момента его открытия были обслужены 2862 человека.

Жителям Украины было выдано 2102 э-талона для поездок в общественном транспорте Риги и 1956 SIM-карт латвийских мобильных операторов.

Получены 492 заявки на обеспечение гарантированного минимального дохода, 516 заявок на кризисное пособие и 452 заявки на получение продовольственных пакетов Евросоюза.