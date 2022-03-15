Переговоры между Украиной и Россией возобновились

"Уже продолжаются [переговоры]", - цитирует политика "Украинская правда".

Более подробной информации по сегодняшним переговорам пока нет.

Напомним, в понедельник, 14 марта, стартовал четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией, однако затем украинская сторона сообщила о технической паузе до вторника.