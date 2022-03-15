Вт, 15.03.2022
Я пишу ему автограф, и он подходит ко мне с автоматом, наводит дуло и включает у себя подсветку. Евгений Синельников, ведущий "Орла и решки".
Евгений Синельников, ведущий "Орла и решки".

Переговоры между Украиной и Россией возобновились

ФОТО: twitter.com/Podolyak_M

Во вторник, 15 марта, Украина и России продолжили начатые накануне переговоры о прекращении войны, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.

"Уже продолжаются [переговоры]", - цитирует политика "Украинская правда".

Более подробной информации по сегодняшним переговорам пока нет.

Напомним, в понедельник, 14 марта, стартовал четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией, однако затем украинская сторона сообщила о технической паузе до вторника.

Глава МИД России в это же время заявил, что переговоры с Украиной "направлены на обеспечение ее нейтрального статуса".

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