Переговоры между Украиной и Россией возобновились
Во вторник, 15 марта, Украина и России продолжили начатые накануне переговоры о прекращении войны, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.
Во вторник, 15 марта, Украина и России продолжили начатые накануне переговоры о прекращении войны, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.
"Уже продолжаются [переговоры]", - цитирует политика "Украинская правда".
Более подробной информации по сегодняшним переговорам пока нет.
Напомним, в понедельник, 14 марта, стартовал четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией, однако затем украинская сторона сообщила о технической паузе до вторника.
Глава МИД России в это же время заявил, что переговоры с Украиной "направлены на обеспечение ее нейтрального статуса".