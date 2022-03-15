Вт, 15.03.2022
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Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала

За шесть лет число неграждан Латвии сократилось более чем на 45 тысяч человек

Паспорт негражданина ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За последние шесть лет - с 2014 по 2019 год - сократилось число неграждан Латвии, говорится в докладе Министерства иностранных дел, который сегодня был концептуально одобрен правительством.

Как сообщается в регулярном докладе Латвии о выполнении Международного пакта ООН о гражданских и политических правах от 1966 года с 2014 по 2019 год,

если в 2014 году число неграждан Латвии составляло 262 622 человека, то в 2019 году - 216 682 человека.

При этом количество заявлений на прохождение натурализации за последние шесть лет было неравномерным. В 2014 году поступило 1147 заявлений, в 2015 - 1257, в 2016 - 1001, в 2017 - 1085, в 2018 - 1137, в 2019 году - 1067. С 2014 по 2019 год латвийское гражданство было предоставлено 5550 лицам.

В докладе также отмечается, что количество детей-неграждан в возрасте до 18 лет постепенно сокращалось в период с 2014 по 2019 год.

В 2014 году число таких детей составляло 7846, в 2015 - 6914, в 2016 - 6107, в 2017 - 5260, в 2018 - 4383, а в 2019 - 3998. За шесть лет количество детей неграждан, признанных гражданами, составило 3065 человек.

В докладе также перечислены меры, предпринятые Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ) для содействия натурализации с 2014 по 2019 год.

УДГМ проводит для заинтересованных лиц информационные дни, во время которых можно получить всю необходимую информацию о получении гражданства путем натурализации, а также проверить свои знания на пробном экзамене по натурализации. Информационные дни проходят в территориальных отделениях УДГМ в Риге, Лиепае, Даугавпилсе и Вентспилсе. В период с 2014 по 2019 год информационные дни посетило 576 человек.

В 2018 и 2019 году УДГМ провело информационную кампанию, разослав родителям 2249 неграждан и лиц без гражданства в возрасте до 15 лет информационные письма с предложением подать заявление о признании ребенка гражданином Латвии в соответствии с положениями закона о гражданстве.

В 2019 году был начат проект программы Фонда убежища, миграции и интеграции на 2014-2020 годы "Совершенствование и развитие информационных систем, поддерживающих натурализацию и связанные с ней процессы", направленный на разработку электронного инструмента для проверки уровня владения латышским языком и знания основных положений Конституции, текста государственного гимна, базовых знаний по истории и культуре Латвии, побуждающий людей, живущих в Латвии, начать процесс натурализации.

УДГМ проинформировал проживающих в Латвии неграждан, прошедших полный курс обучения в латышскоязычной общеобразовательной школе или на латышском потоке двухпоточных общеобразовательных школ, о возможности получения латвийского гражданства в течение двух лет после окончания учебы без сдачи экзаменов по натурализации.

УДГМ также регулярно идентифицирует тех неграждан Латвии, которые получили гражданство другой страны и в соответствии с этой информацией принимает решение об аннулировании статуса негражданина Латвии.

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