Возможно ли закрытие шоу "Голос" и "Поле чудес" на Первом канале?

"Голос" и "Поле чудес" - одни из самых рейтинговых программ на российском телевидении.

Напомним, "Поле чудес" - это российский аналог американской телевизионной программы "Колесо фортуны" (Wheel Of Fortune), работающей по лицензии. Есть опасение, что правообладатели могут отозвать лицензию или не продлить ее. Подобное может произойти и с проектом "Голос", который является российской версией телевизионного вокального конкурса The Voice.

В конце прошлого года уже сообщалось, что "Поле чудес" ожидает перезапуск. Дело было в том, что Первый канал не стал продлевать контракт с производителем проекта программы - телекомпанией "ВИД".

С января 2022 года капитал-шоу вновь стало выходить по пятницам, но под другим названием - "Наше поле чудес". Ведущий остался прежний - Леонид Якубович. На тот момент руководство Первого канала без проблем приобрело права на приобретение телевикторины у компании CBS.

Шоу "Голос" перенесло сильное потрясение, когда в ноябре 2021 года скончался Александр Градский. Он входил в "золотой состав" жюри проекта. Поклонники проекта волновались, ходили слухи о закрытии. Теперь вновь заговорили о том, что адаптация оригинального нидерландского формата The Voice может оказаться под вопросом.