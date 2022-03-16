Ср, 16.03.2022
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Возможно ли закрытие шоу "Голос" и "Поле чудес" на Первом канале?

шоу "Голос" ФОТО: скриншот видео

Программа "Поле чудес" и музыкальное шоу "Голос" были очень популярны у телезрителей, но недавно в СМИ появились слухи о том, что эти передачи могут быть закрыты. Говорят, что виной всему, возможно, стали санкции, введенные против России, пишет "Экспресс-газета" со ссылкой на Telegram-канал "Изнанка".

"Голос" и "Поле чудес" - одни из самых рейтинговых программ на российском телевидении.

Напомним, "Поле чудес" - это российский аналог американской телевизионной программы "Колесо фортуны" (Wheel Of Fortune), работающей по лицензии. Есть опасение, что правообладатели могут отозвать лицензию или не продлить ее. Подобное может произойти и с проектом "Голос", который является российской версией телевизионного вокального конкурса The Voice.

В конце прошлого года уже сообщалось, что "Поле чудес" ожидает перезапуск. Дело было в том, что Первый канал не стал продлевать контракт с производителем проекта программы - телекомпанией "ВИД".

С января 2022 года капитал-шоу вновь стало выходить по пятницам, но под другим названием - "Наше поле чудес". Ведущий остался прежний - Леонид Якубович. На тот момент руководство Первого канала без проблем приобрело права на приобретение телевикторины у компании CBS.

Шоу "Голос" перенесло сильное потрясение, когда в ноябре 2021 года скончался Александр Градский. Он входил в "золотой состав" жюри проекта. Поклонники проекта волновались, ходили слухи о закрытии. Теперь вновь заговорили о том, что адаптация оригинального нидерландского формата The Voice может оказаться под вопросом. 

Руководство Первого канала пока никак эти слухи не комментирует. 

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