Первый канал и НТВ: уволились еще два ведущих журналиста
Журналистка Жанна Агалакова уволилась с Первого канала, а журналист Вадим Глускер - с НТВ, об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Алексея Венедиктова.
Журналистка Жанна Агалакова уволилась с Первого канала, а журналист Вадим Глускер - с НТВ, об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Алексея Венедиктова.
Журналист Вадим Глускер подтвердил Алексею Венедиктову, что не работает на НТВ: "Вадим Глускер (НТВ) подтвердил мне, что со 2 марта больше не работает на НТВ, уволился".
Напомним, Вадим Глуцкер первоначально работал корреспондентом премьерского и президентского пулов, освещал политическую жизнь России, ездил в командировки по стране. Он рассказывал про крушение финансовых пирамид и инвестиционных фондов - от МММ и "Селенги" до "Хопёр-Инвеста" и "Властилины", про выборы в думы выборы и предвыборную кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.
Кроме этого с Первого канала уволилась журналистка Жанна Агалакова. Она проработала на Первом канале 20 лет. Пришла в редакцию еще в 1990 году, когда канал назывался ОРТ.
Студенческую практику она проходила в популярной телепрограмме "Взгляд", позже делала сюжеты для программы "Человек и закон". C 2000 по 2002 год вместе с Владимиром Познером вела на "Первом канале" программу «Времена», которая неоднократно становилась лауреатом премии ТЭФИ. В прямом эфире освещала теракты 11 сентября 2001, начало войны в Афганистане, теракт в Беслане, отставку Б. Н. Ельцина, президентские выборы и многие другие события.
Жанна Агалакова в 2006 году была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Напомним, 14 марта редактор Марина Овсянникова, которая в эфире выпуска новостей на Первом канале выбежала с плакатом против войны. На данный момент ее судят по административной статье.