Первый канал и НТВ: уволились еще два ведущих журналиста

Журналист Вадим Глускер подтвердил Алексею Венедиктову, что не работает на НТВ: "Вадим Глускер (НТВ) подтвердил мне, что со 2 марта больше не работает на НТВ, уволился".

Напомним, Вадим Глуцкер первоначально работал корреспондентом премьерского и президентского пулов, освещал политическую жизнь России, ездил в командировки по стране. Он рассказывал про крушение финансовых пирамид и инвестиционных фондов - от МММ и "Селенги" до "Хопёр-Инвеста" и "Властилины", про выборы в думы выборы и предвыборную кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

"Друзья с Первого канала сообщают, что после вчерашнего выступления Овсянниковой на канале страшный переполох. Всех сотрудников, пришедших на работу, тщательно досматривают", - пишет в Telegram Роман Супер.

Кроме этого с Первого канала уволилась журналистка Жанна Агалакова. Она проработала на Первом канале 20 лет. Пришла в редакцию еще в 1990 году, когда канал назывался ОРТ.

Студенческую практику она проходила в популярной телепрограмме "Взгляд", позже делала сюжеты для программы "Человек и закон". C 2000 по 2002 год вместе с Владимиром Познером вела на "Первом канале" программу «Времена», которая неоднократно становилась лауреатом премии ТЭФИ. В прямом эфире освещала теракты 11 сентября 2001, начало войны в Афганистане, теракт в Беслане, отставку Б. Н. Ельцина, президентские выборы и многие другие события.

Жанна Агалакова в 2006 году была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.