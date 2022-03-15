Лидеры стран ОСР договорились активнее поддерживать Украину

Премьер в понедельник, 14 марта, и во вторник находился с рабочим визитом в Лондоне, где принял участие во встрече руководителей стран ОСР и встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Руководители государств обсудили возможности дальнейшего укрепления оборонного потенциала Европы, энергетическую безопасность и оказание более обширной поддержки Украине.

"ОСР - еще один важный формат сотрудничества, в рамках которого Латвия работает в тесной связи с партнерами, чтобы обеспечить поддержку Украине, остановить развязанную режимом [президента России Владимира] Путина войну и укрепить нашу обороноспособность. По вопросу о помощи Украине мы были едины во мнении, что необходимо совершенствовать координацию, чтобы она была более эффективной. Также мы были единодушны по вопросу о продолжении совместных военных учений с гораздо большей регулярностью, чтобы наши военнослужащие могли быстро реагировать и сотрудничать", - подчеркнул Кариньш.

Руководители стран-членов ОСР договорились о дальнейшем сотрудничестве по укреплению обороноспособности, подтвердив готовность защищать свои страны и граждан от Северного до Балтийского морей.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Кариньш обсудил ситуацию с безопасностью в Европе, укрепление безопасности союзников в долгосрочной перспективе и уменьшение энергетической зависимости от России, а также более широкие возможности оказания поддержки Украине со стороны международного сообщества.

Также Кариньш и Джонсон обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и Великобритании, укрепление экономических связей, особое внимание уделив сотрудничеству в сфере современных технологий и энергетики.

Создание ОСР - инициатива Великобритании, о которой было объявлено на саммите НАТО в Уэльсе, когда министры обороны государств-членов подписали протокол намерений по созданию этих сил. В сентябре 2014 года началась работа по формированию этой структуры и определению ее задач.