В эстонской Нарве ходят слухи о бесчинствах украинских беженцев. Ни один из них не подтвердился

"Беженцы" оказались местными хулиганами

"Легенд в городе - море", - сказала мэр Катри Райк.

По словам мэра, она слышала разговоры, что украинец отказался платить в парикмахерской. Что украинка требовала скидку 50% при покупке пальто, поскольку она беженка. Был даже слух, что на дверях квартир кто-то рисует крестики, отмечая жильцов с "неправильным" гражданством, чтобы потом выгнать их поселить в их квартиры украинцев. Ни один из этих слухов не нашел подтверждения.

Но теперь управа планирует в дополнение к существующему инфотелефону по вопросам беженцев открыть еще один инфотелефон, чтобы собирать и проверять такие слухи. На некоторые слухи в соцсетях обратили внимание полицейские.

"В последние дни в Нарве распространяется информация, что якобы в спортивных магазинах и кафе торгового центра Fama беженцы из Украины требовали предоставить им товар и услуги бесплатно", - сообщило на своей страничке в Facebook Нарвское отделение полиции.

Полицейские проверили сообщение, оно оказалось ложным: по словам продавцов, описанных случаев не было.

В одном случае парни, представившиеся украинскими беженцами, требовали от продавщицы цветочного магазинчика на Петровской площади сигареты бесплатно, угрожали ей, а затем помочились на памятник Паулю Кересу. Этот случай действительно был, и полицейские нашли нарушителей. "Украинскими беженцами" оказались нарвские подростки, уже известные полиции.

Префект встретится с нарвитянами и с беженцами из Украины

"Будем просто осторожными, - сказала мэр Нарвы Катри Райк. - Мы дружно жили здесь и, я надеюсь, будем дружно жить здесь дальше".

По словам Райк префектура полиции и городская управа организуют на этой неделе обсуждение межнациональных отношений в Нарве. Как планируется, в нем будет участвовать префект Тарво Крууп, представитель кризисной комиссии и какой-либо специалист по медиа и коммуникации.

После этого префект планирует отдельно встретится с людьми, приехавшими из Украины, и с ними также обсудить, как сохранить нормальные межнациональные отношения в Нарве. Конфликты на этой почве (в основном, виртуальные), по словам мэра, уже стали первоочередной проблемой:

"Можно делать вид, что этого нет. Но это есть, это понятно из разговоров с людьми. Поэтому надо об этом говорить. Мы все хотим, чтобы жизнь здесь была такой, какая она сейчас есть".

При этом, директор Департамента социальной помощи Нарвы Елена Васильева сказала, что социальным работникам, через которых проходят все беженцы, известен только один реальный конфликт - в начале марта приехавшая семья поругалась с престарелой бабушкой, которая их приютила. Социальные работники успокоили родственников.

Мэр Нарвы Катри Райк. ФОТО: Николай Андреев

Взрослые со стеклянными глазами и плачущие дети

Как рассказала Елена Васильева, за каждой семьей из Украины закрепляется социальный работник. Пограничники сообщают городским властям, когда на границе появляются беженцы. Их сразу, в любое время суток забирает социальный работник на машине из городской канцелярии (там составили график круглосуточных дежурств водителей).

"Одна семья меня просто потрясла, - рассказала Елена Васильева. - Дети плачут, одному год, другому еще меньше. Родители - никакие. Один держит одного ребенка, другой - другого, на шее сумки, глаза стеклянные, они просто на ногах не стоят!"

Проблемы у всех свои: кто-то вот-вот родит, кто-то нуждается в психологической помощи. Также нарвские социальные работники помогают составить ходатайство, чтобы получить статус беженца, эстонский личный код и ID-карту.