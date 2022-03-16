Массовые захоронения: погибших мирных жителей в Украине часто невозможно предать земле с достоинством

Орлов не смог назвать общее число погибших мирных граждан, похороненных в братских могилах, но уточнил, что только в одной из таких могил было захоронено 67 тел. "Некоторых мы не смогли опознать, у других были документы", - говорит он.

Тысячи жителей прячутся от бомбежек и обстрелов в подвалах, поясняет Орлов, и в некоторых случаях родственники хоронят погибших прямо во дворах и парках.

Поскольку городские службы не в состоянии функционировать, тела на улицах подбирают команды ремонтников или уборщиков. При этом, по его словам, порой погибают и сами эти люди. "У нас уже 11 дней нет электричества, отопления, воды, не работает канализация", - напоминает Орлов.

В 600 километрах к северо-западу от Мариуполя, в городе Буча неподалеку от Киева, по словам местного депутата Михайлины Скорык-Шкаривской, рядом с церковью была вырыта братская могила, в которой похоронили более 60 человек.

Видеозапись похорон выложил в "Фейсбуке" Андрей Левковский, врач ирпеньской больницы, куда привезли погибших.

В телефонном интервью Би-би-си Скорык-Шкаривская, которая сейчас находится на западе Украины, рассказала, что перед похоронами прямо в больнице совершили отпевание, но опознать удалось не всех погибших, и никто с точностью не знает, где находятся их родственники.

"Сейчас мы обсуждаем с добровольцами возможность создания цифровой системы идентификации людей и поиска их родственников", - говорит она.

Эвакуация из Бучи, 13 марта 2022 года ФОТО: Getty Images

По словам депутата, в субботу больницу в Ирпене заняли российские войска и приказали медперсоналу уходить. Сейчас Буча и половина Ирпеня находятся под контролем российской армии.

Появление братских могил стало для украинцев настоящим шоком. Многим это навеяло горькие воспоминания о Второй мировой войне, когда нацисты в массовом порядке убивали евреев, коммунистов и партизан, и о голодоморе 1930- х годов, когда экспроприация советской властью зерна и скота привела к массовому голоду на Украине.

"Моему дяде 92 года, и даже он сравнивает нынешнюю ситуацию со своим военным детством", - говорит Скорык-Шкаривская, подчеркивая, как важно для населения хоронить близких по христиаским обычаям, с молитвами.

"Даже сейчас, во время войны, люди часто зовут для этого священника", - говорит она.

Массовое захоронение в Буче, о котором писал доктор Левковский ФОТО: Andriy Levkivsky/Facebook

На севере Украины Харьков, Чернигов и Сумы окружены российскими войсками, и там от постоянных обстрелов тоже гибнет много мирных жителей.

ФОТО: BBC