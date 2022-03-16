Как и какие семена и масла из семян могут помочь улучшить здоровье

Как употреблять: Семена употребляют в рационе сушеными или жареными, добавляют в салаты, крем-супы. Масло семян тыквы также можно добавлять к любому блюду, однако оно содержит много хлорофилла, поэтому может изменить цвет блюда.

#2 Семена конопли - чтобы пищеварительный тракт работал как часы

Огромная ценность семян конопли заключается в витаминах группы В, фосфоре, в магнии, калии, кальции и других минералах, они благотворно влияют на нервную систему, уменьшают вызванные стрессом повреждения, а также улучшают состояние волос и кожи. Внешняя оболочка каждого конопляного семени содержит нерастворимую в воде клетчатку, что делает его отличным источником клетчатки, благоприятно влияющей на работу кишечника, а также регулирует колебания уровня глюкозы в крови и действует как абсорбент, помогая выводить токсичные вещества из организма. Фармацевт Apotheka Лайла Залите напоминает, что незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6 можно получить только с пищей или пищевыми добавками. "Поэтому в меню нужно включать и семена конопли, и масло из семян, так как они содержат упомянутые жирные кислоты, которые оказывают благотворное действие на сердечно-сосудистую систему, нормализуют уровень холестерина, задерживают развитие атеросклероза, уменьшают воспалительные процессы, способствуют обмену веществ и укрепляют иммунитет".

Как употреблять: Способ применения: молотыми или целыми семенами посыпают зеленые листовые салаты, добавляют в рагу, фруктовые коктейли. Из обжаренных семян делают конопляное масло. Следует помнить, что конопляное масло нельзя нагревать, его нужно использовать только в свежем виде!

#3 Льняное семя - особенно полезно женщинам в период гормональной перестройки

Семена льна также являются хорошим источником клетчатки и незаменимых жирных кислот, но, в отличие от семян конопли, они также содержат лигнаны - фитоэстрогены или натуральные эстрогены. "Эти вещества рекомендуются женщинам в период менопаузы, когда организм больше не вырабатывает сам женский гормон эстроген. Лигнаны также укрепляют иммунитет, они обладают антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием, сильными антиоксидантными свойствами. Семена льна также способствуют опорожнению желудка, уменьшают воспаления слизистой желудка и кишечника, помогают лечить гастрит, колит, а льняное масло растворяет тромбоциты, снижает кровяное давление, регулирует уровень холестерина, улучшает работу нервной системы, способствует восстановлению мышц после большой физической нагрузки", - знакомит с пользой семян льна и льняного масла фармацевт Apotheka Лайла Залите.