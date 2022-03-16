Ср, 16.03.2022
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Как и какие семена и масла из семян могут помочь улучшить здоровье

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/New Africa

С приближением весны резервы витаминов и энергии в организме обычно истощаются, поэтому для укрепления иммунитета, несомненно, полезным будет курс витаминов С и D. Одновременно рекомендуется обогатить рацион необходимыми для здоровья веществами, включая в него различные семена и полученные из них масла, содержащие уникальные композиции питательных веществ. 

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите, рекомендует, какие семена стоит включать в рацион, чтобы улучшить самочувствие и здоровье.

#1 Тыквенные семечки - ценны для мужчин, а также в борьбе с тягой к сладкому

"Благодаря кукурбетину - аминокислоте, содержащейся в семенах тыквы, этот продукт исторически использовался как средство для борьбы с паразитами в организме", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите. Она поясняет, что масло семян тыквы также является мощным антиоксидантом, содержит селен, различные водо- и жирорастворимые витамины, минералы, микроэлементы, а сами семена - фитостеролы, омега-3 жирные кислоты, которые способствуют снижению уровня холестерина, включая L- триптофан, улучшающий качество сна. Те, кто борется с тягой к сладкому и имеет желание стабилизировать уровень сахара в крови, обязательно должны иметь под рукой горстку сушеных тыквенных семечек. "Также следует знать, что присутствующие в масле семян растительные стероиды делают этот продукт особенно ценным для мужчин, оберегая их от проблем с простатой, а также улучшают работу репродуктивной системы у женщин", - добавляет фармацевт.

Как употреблять: Семена употребляют в рационе сушеными или жареными, добавляют в салаты, крем-супы. Масло семян тыквы также можно добавлять к любому блюду, однако оно содержит много хлорофилла, поэтому может изменить цвет блюда.

#2 Семена конопли - чтобы пищеварительный тракт работал как часы

Огромная ценность семян конопли заключается в витаминах группы В, фосфоре, в магнии, калии, кальции и других минералах, они благотворно влияют на нервную систему, уменьшают вызванные стрессом повреждения, а также улучшают состояние волос и кожи. Внешняя оболочка каждого конопляного семени содержит нерастворимую в воде клетчатку, что делает его отличным источником клетчатки, благоприятно влияющей на работу кишечника, а также регулирует колебания уровня глюкозы в крови и действует как абсорбент, помогая выводить токсичные вещества из организма. Фармацевт Apotheka Лайла Залите напоминает, что незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6 можно получить только с пищей или пищевыми добавками. "Поэтому в меню нужно включать и семена конопли, и масло из семян, так как они содержат упомянутые жирные кислоты, которые оказывают благотворное действие на сердечно-сосудистую систему, нормализуют уровень холестерина, задерживают развитие атеросклероза, уменьшают воспалительные процессы, способствуют обмену веществ и укрепляют иммунитет".

Как употреблять: Способ применения: молотыми или целыми семенами посыпают зеленые листовые салаты, добавляют в рагу, фруктовые коктейли. Из обжаренных семян делают конопляное масло. Следует помнить, что конопляное масло нельзя нагревать, его нужно использовать только в свежем виде!

#3 Льняное семя - особенно полезно женщинам в период гормональной перестройки

Семена льна также являются хорошим источником клетчатки и незаменимых жирных кислот, но, в отличие от семян конопли, они также содержат лигнаны - фитоэстрогены или натуральные эстрогены. "Эти вещества рекомендуются женщинам в период менопаузы, когда организм больше не вырабатывает сам женский гормон эстроген. Лигнаны также укрепляют иммунитет, они обладают антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием, сильными антиоксидантными свойствами. Семена льна также способствуют опорожнению желудка, уменьшают воспаления слизистой желудка и кишечника, помогают лечить гастрит, колит, а льняное масло растворяет тромбоциты, снижает кровяное давление, регулирует уровень холестерина, улучшает работу нервной системы, способствует восстановлению мышц после большой физической нагрузки", - знакомит с пользой семян льна и льняного масла фармацевт Apotheka Лайла Залите.

Как употреблять: Если семена не разжевывать, они действуют на кишечник как "скраб", но если в пищу употреблять молотые семена льна, организм лучше усваивает ценные жирные кислоты из них. Чтобы продукт не потерял своих ценных свойств под действием окисления и не начал горчить, семена льна мелят незадолго перед употреблением, тогда их можно добавить в творог, салат, кашу или тесто для блинов. Поскольку семена льна богаты клетчаткой, важно одновременно употреблять достаточное количество жидкости. В свою очередь, льняное масло можно добавлять в салаты, использовать в свежем виде, но оно не подходит для жарки.

#4 Семена чиа - букет ценных жирных кислот и минералов

Эти семена, более богатые белком, чем творог, сыр или мясо, и содержащие больше кальция, чем молочные продукты, известны в мире еще с времен древних цивилизаций мая и ацтеков, но у нас - они стали известные совсем недавно. Семена чиа содержат ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, которые обеспечивают метаболизм жиров и производство гормонов, а также красивую кожу и здоровое сердце. В семенах также достаточно железа, магния, калия, антиоксидантов, а благодаря концентрированному количеству клетчатки они способны активизировать работу пищеварительного тракта.

Как употреблять: При набухании семена чиа увеличиваются в объеме до 10 раз. После чего их можно добавлять в йогурты, фрукты, каши, соки, салаты, выпечку, соусы. Масло семян чиа можно использовать как в пищу, так и для ухода за лицом, телом и волосами.

#5 Семена амаранта - обогащают клетки кислородом

"Масло семян амаранта - уникально, поскольку оно содержит биологически активное вещество сквален. Это - редко встречаемое в природе вещество, которое изначально было получено из печени акулы. Сквален вступает в реакцию с водой, обогащает ткани и органы кислородом, способствует более интенсивной переработке питательных веществ в клетках, снабжает клетки провитаминами, а также регулирует уровень холестерина, гормонов, работу сальных желез", - объясняет фармацевт Apotheka Лайла Залите, подчеркивая, что семена амаранта богаты не только легко перерабатываемыми организмом белками, но и содержат большое количество кальция, минералов, поэтому их обязательно стоит включать в рацион, если вы желаете уменьшить утомляемость, нервозность, воспалительные процессы, если следует думать о снижении риска атеросклероза и регулировании уровня сахара в крови.

Как употреблять: Профилактически амарантовое масло употребляют два раза в день по чайной ложке, а в лечебных целях - три раза в день по чайной ложке. Для семян характерен ореховый вкус, поэтому их можно варить, обжаривать и добавлять в салаты, кондитерские изделия, супы и гуляши. Если вечером обдать семена кипятком, с утра остается только их подогреть, добавить ягоды, и каша на завтрак готова!

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