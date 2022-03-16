В Латвии действуют пророссийские украинские организации - предупреждает посольство

Посольство "выражает искреннее уважение к правительству Латвии, местным самоуправлениям и негосударственным организациям (НГО) за активную помощь Украине в условиях российской военной агрессии".

Украинская диаспора в Латвии также активно участвует в сборе гуманитарной помощи, которая направляется в наиболее затронутые войной регионы Украины.

В то же время посольство утверждает, что в Латвии имеется всего восемь НГО украинской диаспоры, которые "действительно патриотичны и переживают за Украину". Пять из них объединены в единую организацию - конфедерацию украинцев Латвии "Вiче", при которой действует колл-центр, логистический центр, а в сотрудничестве с партнерскими организациями Украины - также линия для перевозки гуманитарной помощи на Украину.

В состав "Вiче" входит Юрмальское общество украинско-латвийской дружбы, Латвийско-украинское молодежное общество "Вектор Європа", украинский культурный центр "Джерело" в Елгаве, Украинский народный театр в Риге и Украинский центр молодежи и детей в Латвии.

Еще три организации - Конгресс украинцев Латвии, общество поддержки Украины и культурный центр Латвия-Украина - также являются патриотическими организациями и занимаются благотворительностью, но не сотрудничают с посольством.

Антиукраинские организации

Однако, как указывает посольство, в Латвии до сих пор действуют антиукраинские и якобы украинские организации, входящие в состав Объединения украинских обществ Латвии под руководством Ирины Дукуле. Это объединение исключено из Всемирного конгресса украинцев, а его лидеры лишены статуса зарубежных украинцев за пророссийскую деятельность.

По сообщению посольства, в состав Объединения украинских обществ Латвии входят вангажское украинское культурно-просветительское общество "Ятрань", екабпилсское украинское культурно-просветительское общество "Явір", украинский центр социальных исследований "Етнікос", украинское культурно-просветительское общество "Дніпро", Латвийское объединение украинок, лиепайское культурно-просветительское общество "Свiтанок" и резекненское украинское культурно-просветительское общество "Водограй".

Поэтому посольство Украины призывает правительство Латвии, муниципальные организации и НГО не реагировать на призывы организаций, входящих в объединение.