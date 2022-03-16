Столтенберг предложил обеспечить постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе

Дипломаты не раскрыли подробностей предложения, но подчеркнули, что Россия не может ожидать от НАТО выполнения намерений, выраженных в свое время по доброй воле, поскольку вторжение в Украину полностью изменило ситуацию с безопасностью в Европе.

Заключая соглашение об отношениях между НАТО и Россией в 1997 году, Североатлантический альянс заявлял, что в соответствующих моменту условиях безопасности он не планирует постоянного размещения новых военных контингентов в новых государствах-членах в Восточной Европе.

Тогда также прозвучало, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в этих государствах-членах.

Эта декларацию добрых намерений никоим образом не следует трактовать как некие юридические обязательства НАТО перед Москвой.

Столтенберг выступил с предложением об обеспечении постоянного присутствия сил НАТО в Восточной Европе на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Восточные страны НАТО Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия, расположенные близко к России, хотят более решительной реакции НАТО.

Предложение Столтенберга необходимо тщательно обдумать, чтобы понять, действительно ли необходимо его реализовать, заявила после встречи министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Министры обороны стран НАТО также рассмотрели следующие шаги альянса в связи с войной на Украине.

США и другие страны НАТО неоднократно отклоняли просьбу Украины об объявлении запрета на полеты над Украиной, ссылаясь на то, что это может привести НАТО к прямой конфронтации с Россией.

"Наше обязательство по статье 5 твердо, как сталь, и вы можете рассчитывать на то, что мы (…) его выполним", - сказал министр обороны США Ллойд Остин, говоря об обязательстве о коллективной обороне.

Однако министр обороны Эстонии Калле Лаанет повторил призыв Эстонии запретить полеты над Украиной, указав, что российская агрессия может выйти за пределы Украины.

Он добавил, что эта эскалация может затронуть страны Балтии или другие страны.

Лаанет призвал НАТО сделать больше для защиты Украины от атак России.

"Украина сегодня - это линия фронта по защите наших демократических ценностей", - подчеркнул министр.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр также подверг критике заявления НАТО о том, что в ответ на агрессию Путина в Украине не будет применена сила.