Они уже идут. Киев и киевляне готовятся к осаде

У живущей с начала войны в бомбоубежище Екатерины два дня назад было свидание: "Не в метро, а наверху. В тиндере познакомились еще до войны, а во время войны уже встретились. Он удивился, что я тут так долго живу, - и вообще хотел забрать: "Поспишь в нормальной кровати и увидишь, что в городе не так страшно"".

Но Екатерина к этому пока не готова. Это свидание - ее последний мэтч в тиндере: чтобы приложение работало, в телефоне должна быть включена геолокация. В бомбоубежище пользоваться ею запрещено.

В десять вечера на "Университете" выключают свет. Час спустя не спит только компания из трех человек, разместившаяся на мраморном постаменте в торце станции (раньше здесь стояла скульптура Владимира Ленина). Они режутся в самодельные карты: колоду нарисовали на кусках картона - того самого, на котором спали в первые три дня войны.

"Мы здесь оказались без всего, но обжились. От турков [укрывавшихся в метро] остались вот эти штуки непонятные, - Александр откидывает с босых ног узорчатый халат с меховой оторочкой. - Какие-то шубки. Они ушли - мы шубки себе забрали".

Бомбоубежище в киевском метро. ФОТО: bbclysedoucet/Twitter

Его жена, экономист Оксана не высовывает головы из голубого пуховика. "Мне рыбка снилась, - говорит она. - Мы рыбку дома оставили - она, наверное, умерла".

24 февраля Оксана и Александр выбежали из дома в панике, ничего не продумав. "Со стороны балкона стреляло и бухало, а со стороны кухни шел шелест, только очень мощный, - вспоминает Оксана. - И я поняла, что, если попадут в Киевское водохранилище, смоет весь левый берег".

Слишком дорогое такси, поезда на Львов отправляются уже после начала комендантского часа, трудно перебраться через КПП на мосту - все эти аргументы Александр, Оксана и Татьяна приводят, чтобы объяснить, почему они до сих пор в метро. Но после расспросов признают, что возможность покинуть его - и даже начать двигаться на запад страны, где безопаснее, - у них на самом деле есть.

"Просто ты один раз здесь переночевал - а потом начинаются вот эти качели: оставаться здесь или ехать домой, ехать во Львов или в Польшу - что делать? Ты не понимаешь, - объясняет Александр. - К тому же ощущения, как будто осталось еще чуть-чуть: "Я последний день на станции - а потом война закончится"".

"Мне лично страшно выйти в другую жизнь, - признается Оксана. - Чтобы не подняться из метро в развалины, как в 1941-м, когда Киев был уничтожен".

К середине ночи корреспондент "Медузы" перебирается спать в вагон: там теплее. К утру состав стоит словно пустой: видны только кучи тряпья, в которых, глубоко зарывшись, спят киевляне. До открытия гермозатвора никто на станции не просыпается.