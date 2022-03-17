Моргенштерн о депрессии и панических атаках: "Худею на глазах, превращаюсь в скелет"

"Я хотел рассказать о моем внутреннем состоянии: достаточно просто посмотреть на меня... Меня бесило, что что-то у меня на лице, что-то меня трогает, и я все сбрил, все оторвал, у меня ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что!" - поделился Алишер и продемонстрировал себя с выбритыми висками и без растительности на лице.