Моргенштерн о депрессии и панических атаках: "Худею на глазах, превращаюсь в скелет"

"Я хотел рассказать о моем внутреннем состоянии: достаточно просто посмотреть на меня... Меня бесило, что что-то у меня на лице, что-то меня трогает, и я все сбрил, все оторвал, у меня ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что!" - поделился Алишер и продемонстрировал себя с выбритыми висками и без растительности на лице.
Моргенштерн отметил, что некоторые думают, что он под чем-то. Но, к сожалению, у него уже долгое время длится это состояние: "Эта чертова паника! Я знаю это состояние: я в нем был, я в нем жил. И это оно, без всяких допингов".
Кроме того, рэпер заметил, что он стремительно теряет вес. Музыкант не понимает, что с ним происходит:
"Я жру как тварь, но худею на глазах, превращаюсь в скелет. Что со мной не так? Все так, как должно быть. Я - зашуганная тварь, реагирую на каждый шорох", - сказал он на видео со слезами на глазах.
На следующий день в своем Telegram-канале Моргенштерн отметил, что пришел в нормальное состояние и перестал пить. Он объяснил, что не сдержал эмоций и все опубликовал в сторис. Причина в том, что его запугали.
"Будьте сильнее, будьте смелее. Пошел заново отращивать бороду", - резюмировал рэпер.
Напомним, ранее Моргенштерн выпустил клип "12", в котором выразил свое отношение к военным действиям России на территории Украины.