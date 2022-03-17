Видео ⟩ В городах Латвии появляется символика с буквой Z - символом нападения России на Украину

Музыкант и патриот Латгалии Марис Расимс сообщил с места событий: хотя упомянутого листа картона больше нет, он допускает усиление такого типа протестных акций со стороны жителей, не согласным с общим отношением в Латвии к войне в Украине

Незадолго до российского вторжения в Украину внимание общество вызвали нарисованные на российской военной технике буквы "Z". Расимс подчеркивает, что случай на улице Вентспилс – не первый подобный в Резекне.

Недавно также сообщалось о надписи на трансформаторной будке в городе. Сначала ее окрасили в цвета украинского флага, после же появилась надпись - "Помни о Донбассе".

Государственная полиция заявила, что

подобным случаям признаков кремлевской агрессии и поддержки войны уделяется повышенное внимание.

13 марта в управление полиции по Резекненскому району поступила информация, что к стволам двух деревьев в Резекне прикреплены картонные таблички с буквой "Z".

В Сигулде повредили плакат с фразой о российском военном корабле.

Дайнис Позиньш, заведующий отделом вооружения и военной техники Военного музея, сказал, что использование последней буквы латинского алфавита "Z" было посланием Путина о том, что Россия говорит последнее слово и выигрывает войну.

Он добавил, что символы можно интерпретировать как серьезно, так и легкомысленно. "Букву Z можно с таким же успехом рассматривать как символ "Зомбилэнда" или "Страны зомби". Позиньш указал, что буква приобретает тот смысл и контекст, которые ему придают сами люди или конкретная политическая сила.

Госполиция призывает всех, кто заметит символику, поддерживающую российскую агрессию, обращаться в правоохранительные органы, поскольку подобные инциденты в настоящее время расцениваются не только как мелкое хулиганство.