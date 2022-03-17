Чт, 17.03.2022
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Марина Овсянникова после освобождения из суда

В Испании задержана гигантская яхта руководителя "Роснефти"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Испанские власти в порту Каталонии в Таррагоне задержали яхту Crescent, принадлежащую генеральному директору нефтяной компании "Роснефть" Игорю Сечину, находящемуся в санкционном списке Европейского союза, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в местной полиции.

Данные сайта Marine Traffic указывают, что 135-метровая яхта стоимостью 600 миллионов долларов (546 миллионов евро), считающаяся одной из крупнейших в мире, прибыла в Испанию в ноябре прошлого года из Италии. У судна флаг Каймановых островов.

Ранее власти Испании задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву.

В свою очередь в Барселоне задержана яхта стоимостью 140 миллионов долларов, которая, как рассказывают анонимные источники, принадлежит Сергею Чемезову, управляющему российским государственным предприятием "Ростех".

В начале марта сообщалось, что французские власти конфисковали другую яхту Сечина -  Amore Vero.

После вторжения России в Украину 24 февраля этого года ЕС, США и другие страны приняли жесткие санкции против России, среди прочего, в отношении российских государственных предприятий и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину.

Галерея: Яхта Crescent

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