В Испании задержана гигантская яхта руководителя "Роснефти"

Данные сайта Marine Traffic указывают, что 135-метровая яхта стоимостью 600 миллионов долларов (546 миллионов евро), считающаяся одной из крупнейших в мире, прибыла в Испанию в ноябре прошлого года из Италии. У судна флаг Каймановых островов.

Ранее власти Испании задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву.

В свою очередь в Барселоне задержана яхта стоимостью 140 миллионов долларов, которая, как рассказывают анонимные источники, принадлежит Сергею Чемезову, управляющему российским государственным предприятием "Ростех".

В начале марта сообщалось, что французские власти конфисковали другую яхту Сечина - Amore Vero.

После вторжения России в Украину 24 февраля этого года ЕС, США и другие страны приняли жесткие санкции против России, среди прочего, в отношении российских государственных предприятий и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину.