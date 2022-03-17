Российская писательница Ганиева: придется долго изымать имперское зло из сознания россиян

- Это очень сложный вопрос и тут следует нюансировать. Есть понятие коллективной вины и есть понятие коллективной ответственности. Я думаю, что нельзя размывать понятие вины и нужно судить конкретных лиц, чьи руки в крови – это чиновники, пропагандисты, так называемые работники медиа, это политики, высшее руководство страны и вся силовая структура. Что касается большей части российского населения, то они сами стали жертвой психологического насилия, потому что зомбирование, которому этот народ подвергается последние 20 лет, – это не что иное, как насилие.
Поэтому обвинять жертву не очень правильно, но привлечь к ответственности ее все-таки нужно. Особенно интеллигенцию, потому что эта прослойка отлично понимает, где добро и где зло. Эти люди либо сознательно сохраняют нейтралитет, либо идут на сторону зла с буквой Z. Их тоже нужно подвергнуть какому-то остракизму, иначе эту ментальную проблему не решить.
- Ответ коллективного запада на агрессию России против Украины, наверное, превзошел ожидания даже самих западных обществ. Например, дирижера Гергиева тут же уволили из мюнхенской филармонии. Одно дело официальные санкции государств и Европейского союза, совсем другое дело то, что последовало на частном уровне. Это происходит повсеместно, сильно затронуло спорт и культуру. Что вы чувствуете, когда видите эту волну недовольства и появляющуюся культуру исключения всего русского?
- Я чувствую, что это естественное последствие того, что происходит в Украине, - бомбежки мирных городов, убийство детей и стариков. В этих обстоятельствах очень тяжело продолжать нести ту русскую культуру и язык, именем которых прикрывается Владимир Путин, вторгаясь в чужую страну. Он использует этот язык. Во время горячей фазы я бы сама не стала проводить какие-то концерты или презентации, поскольку с этической точки зрения мне кажется это неправильным.
С другой стороны, подвергать тотальному бойкоту всю русскую культуру, включая Чайковского и Толстого, - это довольно деструктивно. Это лишает европейцев части самих себя. Думаю, что будет выработан механизм индивидуальной проверки каждой личности.
Что касается Гергиева и Нетребко, то нужно различать тех артистов, которые не говорили о политике, потому что они слишком сконцентрированы на искусстве. Однако, наступает час, когда невозможно отмолчаться, когда политика стучится в твой собственный дом. Этот час настал, а они промолчали. Мало того, они, несмотря на весь свой талант, продолжали получать преференции со стороны государства-преступника и за это с них тоже спросят.
- Через несколько дней после закрытия легендарной радиостанции "Эхо Москвы", у ее теперь уже бывшего главреда Венедиктова спросили: есть ли что-то, что он не сделал, но мог бы сделать, чтобы воспрепятствовать случившемуся? Сложный вопрос. Вендиктов ответил на него утвердительно. Как вы отвечаете для себя на этот вопрос?
- Меня постоянно преследует ощущение, что я сделала недостаточно, и глубокое ощущение стыда за то общество, к которому я все-таки принадлежу. Как бы я ни называла себя сопротивляющимся элементом, как бы ни припоминать все мои акты гражданского активизма, это не отменяет того, что произошло. Замазанными оказываемся мы все. Неизвестно, сколько нам еще нести это ярмо российского вторжения. Предстоит большая работа для деятелей культуры, чтобы выработать язык разговора с народом, о котором постоянно бредит интеллигенция, но прорваться через зомбоящики оказалось невозможным.