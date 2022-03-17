Российская писательница Ганиева: придется долго изымать имперское зло из сознания россиян

- Это очень сложный вопрос и тут следует нюансировать. Есть понятие коллективной вины и есть понятие коллективной ответственности. Я думаю, что нельзя размывать понятие вины и нужно судить конкретных лиц, чьи руки в крови – это чиновники, пропагандисты, так называемые работники медиа, это политики, высшее руководство страны и вся силовая структура. Что касается большей части российского населения, то они сами стали жертвой психологического насилия, потому что зомбирование, которому этот народ подвергается последние 20 лет, – это не что иное, как насилие.

Поэтому обвинять жертву не очень правильно, но привлечь к ответственности ее все-таки нужно. Особенно интеллигенцию, потому что эта прослойка отлично понимает, где добро и где зло. Эти люди либо сознательно сохраняют нейтралитет, либо идут на сторону зла с буквой Z. Их тоже нужно подвергнуть какому-то остракизму, иначе эту ментальную проблему не решить.

- Ответ коллективного запада на агрессию России против Украины, наверное, превзошел ожидания даже самих западных обществ. Например, дирижера Гергиева тут же уволили из мюнхенской филармонии. Одно дело официальные санкции государств и Европейского союза, совсем другое дело то, что последовало на частном уровне. Это происходит повсеместно, сильно затронуло спорт и культуру. Что вы чувствуете, когда видите эту волну недовольства и появляющуюся культуру исключения всего русского?

- Я чувствую, что это естественное последствие того, что происходит в Украине, - бомбежки мирных городов, убийство детей и стариков. В этих обстоятельствах очень тяжело продолжать нести ту русскую культуру и язык, именем которых прикрывается Владимир Путин, вторгаясь в чужую страну. Он использует этот язык. Во время горячей фазы я бы сама не стала проводить какие-то концерты или презентации, поскольку с этической точки зрения мне кажется это неправильным.

С другой стороны, подвергать тотальному бойкоту всю русскую культуру, включая Чайковского и Толстого, - это довольно деструктивно. Это лишает европейцев части самих себя. Думаю, что будет выработан механизм индивидуальной проверки каждой личности.

Что касается Гергиева и Нетребко, то нужно различать тех артистов, которые не говорили о политике, потому что они слишком сконцентрированы на искусстве. Однако, наступает час, когда невозможно отмолчаться, когда политика стучится в твой собственный дом. Этот час настал, а они промолчали. Мало того, они, несмотря на весь свой талант, продолжали получать преференции со стороны государства-преступника и за это с них тоже спросят.

- Через несколько дней после закрытия легендарной радиостанции "Эхо Москвы", у ее теперь уже бывшего главреда Венедиктова спросили: есть ли что-то, что он не сделал, но мог бы сделать, чтобы воспрепятствовать случившемуся? Сложный вопрос. Вендиктов ответил на него утвердительно. Как вы отвечаете для себя на этот вопрос?